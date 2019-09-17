Samanyolu Haber /Ekonomi / [SON DAKİKA] Benzin ve motorine büyük zam! /17 Eylül 2019 20:53

[SON DAKİKA] Benzin ve motorine büyük zam!

Benzin ve motorin fiyatlarına yine zam geldi. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 35 kuruş, motorinin litresi 12 kuruş artacak.

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Epgis’ten yapılan son dakika açıklamasında , “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 18/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 35, motorinde 12 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” denildi.

Zamlı tarifeye göre İstanbul’da 6,75 TL olan benzinin litresi artık 7,10 TL’ye, motorin ise 6,38 TL yerine 6,50 TL’ye satılacak.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) DÜZENLEMESİ DE YAPILDI

Epgis zam açıklamasının hemen ardından ÖTV düzenlemesini de duyurdu.

Açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 18/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 22, benzinde 1 krş/lt Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
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