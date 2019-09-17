Benzine yeni bir zam dalgası yolda

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’ya gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası petrol fiyatları 71 doların üzerine çıkmıştı.





Uzmanlar, Türkiye’de benzin fiyatlarının artmasını beklerken, petrol arzına yönelik tehditlerin sürdüğü kaydedildi.





Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait işleme tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi 5,7 milyon varil/gün seviyesinde gerilemişti.





Şirket üretimin ne zaman eski seviyesine yükseleceğine dair takvim vermedi, konuya yakın bir kaynak Pazar günü Reuters'a yaptığı açıklamada tam kapasite üretime “günler değil haftalar” içinde dönülebileceğini bildirmişti.





TÜRKİYE’YE ZAM OLARAK YANSIYABİLİR





Suudi Arabistan’da yapılan saldırı sonrası ise Brent petrolü yüzde 19,5 ile 14 Ocak 1991’den bu yana en sert gün içi yükselişi kaydederek 71,95 dolara kadar yükselmişti.





Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu yükselişin Türkiye’deki fiyatları da etkilemesi bekleniyor.





PETROL FİYATLARI DAHA FAZLA YÜKSELEBİLİR





Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, Suudi Arabistan’a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu.





RİSK DEVAM EDİYOR





Saldırıların Suudi Arabistan’ın kritik öneme sahip petrol altyapısını olumsuz etkilediği kaydedilen raporda, küresel petrol arzına yönelik tehditlerin arttığı ve gelecekte başka saldırıların da meydana gelme riskinin devam ettiği belirtildi.





75 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR





Ayrıca raporda, Suudi Arabistan’da petrol arz kesintisinin 6 haftadan uzun sürmesi halinde, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının çok hızlı şekilde 75 doların üzerine çıkmasının beklendiği vurgulandı.





Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan ve günlük 9,8 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait iki tesise yapılan saldırı, ülkenin ham petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesintiye yol açmıştı.



