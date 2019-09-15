Körfez barut fıçısı gibi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran’ı itham etti.





Suudi Arabistan saldırı sebebiyle petrol üretimini geçici olarak durdurdu.





POMPEO: İRAN ENERJİ ARZINA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI BAŞLATTI





Pompeo, şahsi Twitter hesabında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in diplomasi yapıyormuş gibi davranırken, Tahran’ın Suudi Arabistan’a yönelik 100’e yakın saldırının arkasında olduğunu iddia etti.





Silahlı hava aracı ile düzenlendiği belirtilen saldırıdan sonra petrol tesislerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Yangın saatler süren müdahale ile kontrol altına alınabildi.





Pompeo, "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir delil yok.” ifadelerini kullandı.





Tüm ülkeleri İran’ın saldırılarını kamuya açık ve net bir şekilde kınamaya çağıran Pompeo, ABD’nin, enerji piyasalarındaki tedarikin en iyi şekilde devamı ve Tahran'ın saldırganlığından sorumlu tutulmasını sağlamak için ortakları ve müttefikleri ile birlikte çalışacaklarını kaydetti.





SUUDİLER'DEN PETROL KARARI





Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı sebebiyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.





TRUMP, VELİAHD PRENS İLE GÖRÜŞTÜ





ABD Başkanı Donald Trump da saldırının hemen akabinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşerek saldırıyı kınamış, ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını destekleyen her konuda iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.







SAUDI ARAMCO'NUN İKİ TESİSİNE SALDIRI





Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste dün yerel saatle 04:00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı bildirilmişti.





Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.





HUSİLER ÜSTLENME İMASINDA BULUNDU





Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.





Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.