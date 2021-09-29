Beşli çeteden yeni bir skandal: Hazineye yine gol attılar

Sayıştay'ın tespitne göre İstanbul Havalimanı'nı işleten Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu için inşasıyla yükümlü oldukları 3 metro durağını bitirmeyince yeni ihale yapıldı.





Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre "Sayıştay raporlarına yansıyan olayda, 9 durak olması planlanan metro hattının üç durağını,(havalimanına bağlı olan) Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun yapması gerekiyordu fakat bu inşaat işi yapılmadı. 83 milyon lira maliyetli inşaat işi, bakanlığın kasasından metro inşaatının Gayrettepe bölümünü yapan yüklenici firmaya verildi. Fakat şansa bakın ki hattın havalimanı dışındaki bölümünü de Cengiz, Kolin ve Kalyon yapıyordu. Yani havalimanı işleten şirketler, kendi sorumluluğunda olan alana metroyu yapmayınca iş, metro inşaatı işini alan şirkete kalıyor. Devlet, ekstra olarak 83 milyon lirayı bu şirkete ödüyor. Fakat işi yapan ile yapmayan şirketlerin üçü de aynı" denildi.





Haberde Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu, ödemeyi, havalimanı işletmesi bitimiyle, yani 25 yıl sonra yapacağını bildirdi.





Şayıştay raporuna göre "Metroyu yapan da yapmayan da aynı şirketler" olduğunu belirtildiği haberde "İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu inşaat ihalesi, Kolin ve Şenbay Holding tarafından alındı. Ardından Şenbay ortaklıktan çekildi, paylarını Cengiz ve Kalyon'a devretti. Üç ortaklı bu işletme, aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nı da işleten şirketler. Yani metro hattını havalimanına getiren şirketler, havalimanından sonrasındaki inşaatı tamamlamayarak devlete yaptırdı.Sayıştay incelemesinde bu ortaklık yapısının da incelenmesi gerektiği belirtilirken "Görevli şirket (metro için) ortaklık yapısı itibarıyla metro yüklenicisini kapsamakta ve havalimanı yüklenicisi ile metro işi yüklenicisinin aslında aynı firmalardan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır" denildi" detayları yer aldı.





Sayıştay'ın raporunda "Projeye ağır bir yük getirmiştir" ifadelerinin yer aldığı haberde "Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun yapmadığı dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği iş, metro inşaatı için devletin belirlediği ücretin çok üstünde olduğu için Sayıştay raporda "İlgili kazı imalatının kamu birim fiyatının yaklaşık 20 katıdır. Yaşanan durum ekonomik anlamda da projeye ağır bir yük getirmiştir" diye bahsediyor" ifadeleri kullanıldı.





Sayıştay raporunda ayrıca "82 milyon lirayı kaynağa dönüştürmüşler, hukuka uygun değil" ifadelerinin geçtiği haberde "İncelemelerin ve bulguların ardından Sayıştay Başkanlığı, metro ve havalimanı ihalelerindeki ortaklık nedeniyle, inşaatı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yaptırmış olmalarının şirketlerin, 7 milyon 950 bin Euro'luk (82 milyon lira) finansal bir kaynağa dönüştürmesi anlamına geldiği belirtildi. Sayıştay, bu durumun ekonomik olarak devlete zarar verdiğini söylerken 'Yaşananlar hukuka uygun değil'! dedi" ifadelerine yer verildi.