Beşli çeteye 42 milyar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı içerisinde hızlı tren, metro, tramvay yapım ve inşaat işlerinden oluşan projelerle ilgili ihalelerin 12’sinden 8’inin kapalı olarak, istisna kabul edilen pazarlık usulüyle yapıldığını açıkladı. 40 milyar TL’nin üzerindeki ihaleleri yine “beşli çete” olarak adlandırılan şirketlerden Kolin, Limak ve Cengiz Holding aldı.





Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından 2020 yılı içerisinde ilansız ve belli firmaların davet edilmesi yöntemiyle gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili bir derleme hazırladı.





“Beşli çete”nin icinde Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin İnşaat, Kalyon İnşaat ve MNG Holding bulunuyor. Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı’nın haberine göre, AYGM tarafından yapım ve inşaat işlerini kapsayan 12 ihale pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. İhaleler ilansız ve belli firmaların davet edilmesiyle düzenlendi. Bu ihalelerden yalnızca 4’ü kamuoyuyla paylaşıldı. Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin toplam tutarının 42 milyar TL civarında olduğu tahmin ediliyor.





AÇIKLANAN DÖRT İHALENİN NEREDEYSE TAMAMINI CENGİZ HOLDİNG ALDI





Sonuçları kamuoyuna açıklanan pazarlık usulüyle yapılan 4 ihalenin toplam tutarı 1 milyar 446 milyon TL olurken, burada en büyük payı dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketlerden biri olan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “5’li çete” olarak tanımladığı firmalardan Cengiz Holding aldı. Şirket, kamuoyuna açıklanan ve 1 milyar 466 milyon TL’lik ihalelerin 1,37 milyar TL’lik kısmını aldı.





‘SIR İHALELER’İN BEDELİ 40.5 MİLYAR TL





Sonuçları açıklanmayan ve pazarlık usulüyle yapılan ihalenin toplam tutarının ise 40.5 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu 8 ihalede aslan payını iktidara yakınlığıyla bilinen firmalar aldı. Kolin, Kalyon, Cengiz firmalarına toplamda 4 farklı projeyle 11 milyar 770 milyon TL büyüklüğünde ihale verildi. Bu firmalar Dünya Bankası’nın açıkladığı dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketleri arasında ilk 10’da yer alıyor.





AKIN: “YANDAŞA VERİYORLAR”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, “AK Parti iktidarı kamu ihale mevzuatını hiç sevmedi ve bu mevzuatı kendilerine göre değiştirdi. İhaleleri keyfine göre dağıtmak için çok çaba gösterdiler” yorumunda bulundu. 2003’ten bugüne 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun defalarca değiştirildiğini kaydeden Akın, “Kanuna uymak yerine kendilerine kanunu uydurdular. Böylece adrese teslim ihaleler devreye sokuldu. Bunu yapabilmek için de AK Parti, Kamu İhale Kanunu’nun istisnai hükümlerini istismar ederek, istisnayı usul haline getirmeye başladı. Pazarlık usulü ile verilen ihaleler de bunun sonucudur. Halkın parasını bu usulle yandaşlara veriyorlar” değerlendirmesinde bulundu.



