Beyaz Saray: Hamas saldırısında ölen Amerikalılar’ın sayısını açıkladı

John Kirby, ABD'nin kayıpları bulmak için İsrailli yetkilileriyle çalışmaya devam ettiğini dile getirdi. Kirby ayrıca Beyaz Saray'ın kayıpların sadece birkaçının rehin alındığına inandığını söyledi.



İsrail’den tahliyeler yarın başlıyor



Kirby ABD hükümetinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas militanlarına karşı misilleme eylemini arttırmaya hazırlanırken Amerikalılar’ın İsrail'den ayrılmasını sağlamak için yarın tahliye uçuşları yapmaya başlayacağını da açıkladı.



Hükümete yakın bir kaynağa göre, İsrail'den günde en az dört charter uçuşu düzenlenmesi planlanıyor.



Kirby, yönetimin Amerikalılar’ın tahliyesinde kara ve deniz yolu da dahil olmak üzere" diğer seçeneklere de bakıldığını söyledi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü, "Bu konuda çok çalışıyoruz. Orada bir talep olduğunu biliyoruz ve bunu karşılamak için elimizden gelenin en iyisini deneyeceğiz" dedi.



Rehin tutulan Amerikalılar için nasıl bir yol izlenecek?



Biden yönetiminin Hamas ile rehin tutulan Amerikalılar’ın serbest bırakılması konusunda müzakere edip etmeyeceği sorulduğunda, Kirby soruyu geçiştirerek, sadece "Beyaz Saray'ın yapabileceği her şeyi yapacağını, bu Amerikalılar’ı eve döndürmek için mümkün olan her şeyi yapacağını" söyledi.



"Elde etmeye çalıştığınız gerçek başarıyı baltalamamak adına rehinelerin veya tutukluların transferi için kamuoyu önünde pazarlık yapmak hiçbir zaman iyi bir fikir değildir" dedi.



Kirby, İsrail ile istihbarat paylaşımının mümkün olabildiğince hızlı hale getirmeye odaklandıklarını da söyledi.