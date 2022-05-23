Samanyolu Haber /Gündem / Beyazıt'ta silahlı çatışma: 1'i polis 7 yaralı /23 Mayıs 2022 15:53

Beyazıt'ta silahlı çatışma: 1'i polis 7 yaralı

İstanbul Beyazıt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada biri polis, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 27 şüpheli gözaltına alındı. Çatışma sırasında bir esnaf polisin belindeki silahı alıp karşı tarafa ateş etti. Çatışma ve panik anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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Beyazıt, Çadırcılar Sokak’ta saat 10.30 sıralarında esnaflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavga polise ihbar edildi. Ekipler olay yerine gitti.

Taraflar polis ekiplerine rağmen çatışmaya devam etti. Olayla ilgisi olmayan bir vatandaş ve kavgaya müdahale etmeye çalışan bir polisin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralananlar hastaneye götürülürken, olaya karışan 5 yaralının da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

ESNAF, POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ

Çevredekilerin büyük panik yaşadığı olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların, polis memurunun yaralı yerde yatmasına rağmen ateş etmeye devam ettiği görülüyor. 1’polis 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin görüntülerde panik anları göze çarpıyor. Bir esnaf yaralı polis memurunu taşımaya çalışırken, diğer polis memurları ise ateş eden gruba karşılık veriyor. Bu sırada polislerden birinin silahını alan esnaf, karşı gruba ateş ediyor.

YARALI POLİSE VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Kalçasından, böbrek üstünden, kolundan yaralanan ensesine de bir saçma isabet eden polis memuru Gökhan K.’nın güvenli bölgeye alınması için arkadaşlarının büyük mücadele verdiği görüldü.

Gökhan K.’nın ekip arkadaşı saldırganlara ateş ederken, bir yandan da elinden tuttuğu meslektaşını çekmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Bu sırada çevredekilerin de yardım ettiği yaralı polis güvenli alana alındı. Hastaneye kaldırılan polis memuru ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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