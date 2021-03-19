Samanyolu Haber /Dünya / Biden, Putin'in online görüşme davetine bakın nasıl cevap verdi /19 Mart 2021 22:14

Biden, Putin'in online görüşme davetine bakın nasıl cevap verdi

ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin için 'katil' ifadesini kullanması sonrasında Putin'den Biden'a online görüşme daveti gelmişti. ABD Başkanı bu davete bakın nasıl cevap verdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen 'online' görüşme talebine cevap verdi. Biden ''Bir noktada görüşeceğimize eminim'' dedi.

Biden, Marine One helikopterine binerken gazetecilere demeç verirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün kendisini online görüşmeye davet etmesiyle ilgili olarak ''Bir noktada görüşeceğimize eminim'' cevabını verdi.

Biden, 'Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar' ile ilgili soruya ise ''Zamanla gelecek'' cevabını verdi.

Ne olmuştu?

Biden'ın ABC'ye verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesinin ardından Washington- Moskova hattında tansiyon yükselmişti.

Putin ise Ukrayna'nın Kırım bölgesinin Rusya tarafından ilhak edilmesinin 7'nci yıldönümü yaptığı açıklamada, Biden ile görüşmek için online bağlantı şartı koyarak, yarın veya pazartesi Biden ile görüşebileceğini ifade etmiş, "Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum, ancak gerçekten online olarak yapmamız şartıyla. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor" demişti.
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