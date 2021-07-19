Biden yönetiminden Çin’e siber saldırı suçlaması





Biden yönetimi ve ABD müttefikleri ayrıca aralarında hükümetle bağlantılı siber korsanlar tarafından hedef alınan şirketlerden milyonlarca dolar talep edilerek yapılan fidye saldırılarının da olduğu bir dizi diğer siber tehditten Pekin’i sorumlu tuttu.





Yönetimden üst düzey bir yetkili, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı’nın siber şantaj ve hırsızlık faaliyetlerine katılan bilgisayar korsanlarını kendi çıkarları için kullandığını bildirdi. Adını vermeyen bu yetkili, gazetecilere soruşturma konusunda bilgi verdi.



