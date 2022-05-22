Samanyolu Haber /Dünya / Biden'e Kore'de Kim Jong-un ve nükleer tehdit sorusu /22 Mayıs 2022 12:51

Biden'e Kore'de Kim Jong-un ve nükleer tehdit sorusu

ABD Başkanı Joe Biden'e Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve nükleer faaliyetleri soruldu. Biden'in soru karşısındaki tavrı dikkat çekti.

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Asya ziyareti kapsamında gittiği Güney Kore'de basın mensuplarına konuşan Biden, Kuzey Kore liderine "aktaracak çok fazla şeyinin olmadığını" kaydetti.

Ülkesinin "Kuzey Kore'nin yapacağı herhangi bir şeye karşı hazır olduğunu" belirten Biden, olası bir nükleer denemeye yönelik ise "kaygı taşımadığını" söyledi.

KİM SORUSU KARŞISINDA ŞAŞIRDI
Bir gazetecinin, Kim'e yönelik bir mesajının olup olmadığı sorusu üzerine "Merhaba" yanıtını veren ABD Başkanı, birkaç saniye sonra ise "Süreç" ifadesini kullandı.

Öte yandan Asya gezisinin ikinci durağı Japonya'ya gitmek üzere Biden'ın uçağının, başkent Seul'ün güneyindeki Osan Askeri Üssü'nden havalandığı bildirildi.

Ocak 2021'de göreve gelmesi sonrası çıktığı ilk Asya ziyaretinde Güney Kore'ye gelen Biden burada, Devlet Başkanlığı görevini 10 Mayıs'ta üstlenen Yoon Suk-yeol ile görüşmüştü.

İkili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Biden, Kim ile görüşmeye açık olup olmadığı konusunda "Bu, (Kim'in) samimi ve ciddi olup olmadığına bağlı." demişti.
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