Bildiğini okuyacak: Kamu bankaları krediye boğacak, ardından seçim...

Hükümetin geçen sene pandemi ile savaşında düşük faizli kredilerle genişlemeci politikaların ön saflarında yer alan kamu bankalarının yeni sermaye gereksinimi artarken, konuya yakın bankacılık kaynakları ve hükümet yetkilileri bir yandan da geri dönmeyen kredilerden oluşan sorunlu krediler için acil bir plana ihtiyaç olduğunu belirtiyor.







Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye ekonomisi sıcak büyüme ve hızlı aşılama kampanyası ile toparlanırken, bankacılık kaynakları ve yetkililer hükümetin de seçim öncesi dönemde büyümeyi destekleyecek yeni bir kredi genişlemesi için kamu bankalarını hazır hale getirmek istediğini belirtiyor.





‘KAMU BANKALARININ KREDİ VERME KABİLEYETLERLİ SINIRLI’





Pandemi döneminde yaklaşık 1.5 yıldır sorunlu kredilerin takibe atılması süresi uzatılırken, Eylül’de bu sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı henüz netlik kazanmasa da, sürenin bitmesi durumunda bankaların takipteki krediler için ayırması gereken karşılıklar da sermaye ihtiyacını gerektiren bir başka konu.





Üst düzey bir bankacılık kaynağı, kamu bankalarının, geçen sene ucuz kullandırılan kredilerden dolayı net faiz gelirlerinde bilançoda zarar yazdığını belirterek, “Konu bankaların sermaye yeterlilik rasyoları ya da likidite ihtiyaçları ile ilgili değil, kamu bankalarının kredi verme kabiliyetleri çok sınırlı. Bu bankaları tekrar kredi piyasasına döndürmek için sermaye artışı gerekiyor” dedi.





KAMU BANKALARININ KÂRLARI DÜŞTÜ





İki kamu bankasında, geçen sene verilen düşük faizli kredilerle, yükselen faizlerle birlikte artan fonlama maliyetleri arasındaki makası gösteren net faiz gelirleri eksiye geçti. Bunun sonucu olarak da kamu bankalarının ilk çeyrek net kârları çok ciddi düşüş kaydetti.





Halkbank’ın ilk çeyrek net kârı yıllık bazda yüzde 93, Vakıfbank’ın yüzde 56, Ziraat Bankası’nın da yüzde 49 düştü.





‘SERMAYE KONULMAK ZORUNDA’





Kamu bankalarının sermayesinin artırılması gerektiğinin altını çizen bir diğer bankacılık kaynağı da, “Şu andaki bu sermayelerle büyüme sağlanamaz. Bundan sonra ekonomiyi büyütmek istiyorsanız sermaye konulmak zorunda. Ekonomi büyüyüp bankacılık küçük kalacaksa o zaman ekonomiyi kim finanse edecek?” diye konuştu.





Ziraat Bankası’nın tamamını, Vakıfbank’ın yüzde 36’sını, Halkbank’ın da %75.3’ünü bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık fonu en son, geçen seneki kredi genişlemesi öncesinde üç kamu bankasına sermaye desteği için 21 milyar lira kaynak aktarımı yapmıştı.





Konuyla ilgili Reuters’ın sorusunu yanıtlayan bir TVF yetkilisi TVF’nin geçmişte de kamu bankalarına yaptıkları sermaye desteğini hatırlatarak “Bankaların şu anda sermaye yeterlilik rasyoları iyi seviyelerde. Bir ihtiyaç olması görülmesi halinde bankaları her zaman desteklemeye hazırız” dedi.





YENİ KREDİ DALGASI





Ekonomik büyümeyi destekleyen bankacılık sektöründen yeni bir kredi genişlemesi beklentisinin olduğunu belirten ekonomi yetkilileri de bunun için bankalara sermaye konulması şartına dikkat çekiyor.





Konu hakkında bilgi sahibi bir ekonomi yetkilisi, kamu bankalarına yeniden kaynak enjekte edilmesi bir süredir gündemde olduğunu ancak somut olarak atılmış bir adımın olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:





“Şu anda yeni bir kredi genişlemesi olması yönünde ciddi bir talep var. İnşaat, ihracat, istihdam için… Ve bunun bunun için de özellikle kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Vakıfbank'ın çok ihtiyacı görünmüyor. Ancak diğerlerinin sermayelendirilmesi gerekiyor. En azından 2022'ye girerken bu sermayelendirmenin yapılması gerekiyor.”





Geçen sene aşırı bir kaynak kullandırımı olduğu ve kamu bankalarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen bir diğer kaynak da ekonominin belli alanları için yeni gelecek sene bir kredi genişlemesinin gerekeceğini belirterek, “Bu nedenle bir süredir beklenen ve açık şekilde ihtiyaç gözüktüğü şekilde kamu bankalarına sermaye desteği gerekiyor” diye konuştu.





Politikacılar ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20 civarı büyüyeceğini belirtirken, yıl sonu için yüzde 5 ve üzeri büyüme bekleniyor.



