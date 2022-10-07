Samanyolu Haber /Ekonomi / Binance saldırıya uğradı, 100 milyon dolarlık kripto para çalındı /07 Ekim 2022 10:58

Binance saldırıya uğradı, 100 milyon dolarlık kripto para çalındı

Dünyada önde gelen kripto para borsalarından Binance siber saldırıya uğradı. İşlemler geçici süreyle durdurulurken 100 milyon dolarlık kripto para çalındı.

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance saldırıya uğradığını açıkladı. Binance Smart Chain’e yapılan saldırı sonucu yaklaşık 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığı öğrenildi. Binance CEO’su Zhao, “Yatırımcıların paraları güvende” açıklaması yaptı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance saldırıya uğradığını açıkladı. Binance Smart Chain’e yapılan saldırı sonucu yaklaşık 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığı öğrenildi. Binance CEO’su Zhao, “Yatırımcıların paraları güvende” açıklaması yaptı.

Yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunan, dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance dün gece yerel blockchain ağı Binance Smart Chain’e bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu saldırı sonucu muhtemelen 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre iki blockchain ağı arasındaki köprüde bir saldırı tespit edildikten sonra Binance Smart Chain’de işlemler geçici olarak durduruldu.

YATIRIMCILAR GÜVENDE

Habertürk’te yer alan habere göre Binance CEO’su Changpeng Zhao, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise BSC Token Hub’a yapılan saldırı sonucu extra Binance Coin (BNB) üretildiğini ifade etti. Zhao konuun kapandığını ve yatırımcıların paralarının güvende olduğunu sözlerine ekledi.

Saldırı haberi üzerine BNB ilk anda 293 dolardan 280 dolara kadar geriledi. Ardından bu sabah yeniden 284 dolara yükseldi. Piyasa genelinde de olağanüstü bir hareket yaşanmadı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin hafta genelindeki inişli çıkışlı seyrine uygun bir şekilde günlük yüzde 1.8’lik düşüşle 19.981 dolara geriledi.
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