Samanyolu Haber /Gündem / BioNTech'in ortağı Prof. Dr. Şahin'den yeni koronavirüs açıklaması /16 Şubat 2021 22:40

BioNTech'in ortağı Prof. Dr. Şahin'den yeni koronavirüs açıklaması

Koronavirüsün sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu olmadığını belirten BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs'ün gelecek 10 yıl için bir sorun oluşturduğunu belirterek "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Aşımızı dünyadaki tüm insanlara ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Dünya Bankası-IMF Türk Çalışanları Derneği (WITSA), BioNTech'in kurucuları Prof. Dr Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin katılımıyla "Salgını Yenmede Uluslararası İşbirliği" başlıklı bir video konferans etkinliği düzenledi. 

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, mevcut ve gelecek salgınlara karşı mücadelede uluslararası kuruluşlar ile özel sektörün küresel çabaları daha iyi desteklemek için nasıl işbirliği yapabileceği ele alındı. 

"Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik"

Prof. Dr. Uğur Şahin, konuşmasında projeye başlarken sadece bilimsel ve teknolojik yeterliliğe sahip olduklarını bildiklerini aktararak, şimdi etkili bir aşıları olduğunu kaydetti. 

Şahin, "Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik ama hâlâ başaracak çok şey var. Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz. Sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de aşıya eriştiğinden emin olmak istiyoruz" diye konuştu. 

İşbirliğinin önemini vurgulayan Şahin, "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor" dedi.

Dr. Özlem Türeci de aşının dağıtımı ve erişiminde eşitlik sağlamak istediklerini belirtirken, uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.
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