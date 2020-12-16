Bir ayda 279 milyon yedi

Kasım ayında kullanılan örtülü ödenek miktarı 279 milyon 878 bin lira olurken, Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılında örtülü ödenekten yaptığı toplam harcama 1 milyar 858 milyon liraya çıktı.





Birgün gazetesinin haberine göre; 2020 yılının ilk ayında 220 milyon lira harcama yapılan bu kalemden Şubat ayında 121 milyon lira, Mart ayında 222 milyon lira, Nisan ayında 124 milyon lira, Mayıs ayında 94 milyon lira, Haziran ayında 223 milyon lira, Temmuz ayında da 273 milyon lira harcandı.





Ağustos ayındaki 21 milyon liralık harcama ile hız kesildi ancak Eylül ayı harcaması 254 milyon liraya fırladı. Ekim ayında yine 20 milyon lira harcandı ancak Kasım ayı 279 milyon lira ile rekor ayı oldu.





Kasım’daki harcama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020 yılında örtülü ödenekten yaptığı toplam harcama 1 milyar 858 milyon liraya çıktı. 179 milyon lira da sermaye amaçlı gizli hizmet harcaması yapıldı.



