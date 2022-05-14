Samanyolu Haber /Ekonomi / "Bir dahaki sefere..." /14 Mayıs 2022 01:17

"Bir dahaki sefere..."

Kripto para piyasasında yaşanan büyük düşüş sonrasında konuyla ilgili bir açıklamanın geldiği Standard & Poor's (S&P) cephesindeki yorumda söz konusu düşüşün geleneksel finansal piyasalar veya makroekonomi üzerinde önemli bir etkisinin bulunmayacağı görüşü iletilirken, "Bir dahaki sefere, kripto sektörü büyümeye devam ettikçe işler farklı olabilir." değerlendirmesinde bulunulduğu aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), kripto para piyasalarındaki düşüşün "zamanlı bir uyarı" olduğunu, bunun geleneksel finansal piyasalar veya makroekonomi üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacağını bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, bu sınırlı etkinin, gelişmekte olan kripto ekosisteminin nispeten küçük boyutundan ve geleneksel finansla sınırlı bağlantısından kaynaklandığı aktarıldı.

Mevcut kripto düşüşünün "zamanlı bir uyarı" olarak nitelendirildiği açıklamada, sabit coinler de dahil olmak üzere kripto varlıklardaki son düşüşün, bu varlıkların henüz sistematik olarak önem taşımadığı göz önüne alındığında, geleneksel finansal piyasalar veya makroekonomi üzerinde önemli bir etkisi bulunmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bir dahaki sefere, kripto sektörü büyümeye devam ettikçe işler farklı olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kripto varlıkların düşüşünden kaynaklanan şok dalgalarının kripto piyasalarında kaldığı belirtilen açıklamada, bunun en çok küçük yatırımcıları etkilediği ifade edildi.


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