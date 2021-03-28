Samanyolu Haber /Gündem / Bir gün hukuk geri döndüğünde... Hepsi hesap verecek /28 Mart 2021 13:11

Bir gün hukuk geri döndüğünde... Hepsi hesap verecek

You Tube aracılığı ile yayın yapan Focus kanalında 'Hukuk Penceresi' programında Türkiye'deki hukuksuz yargılamalarda kullanılan araçlar tartışıldı.

Bir gün hukuk geri döndüğünde...


Focus TV'de Avukat Murat Akkoç, Hakim Saim Nergiz, Hakim Ramazan Faruk Güzel ve Savcı Hasan Dursun'un katıldığı 'Hukuk Penceresi' programında  Türkiye'de İktidar ve ortaklarının muhalif gördüğü kişi ve kurumları yaftalamak ve kamudan uzaklaştırmak için kullandığı araçların nasıl işlediği anlatıldı. 

Ulusal ve uluslararası hukuk ilkeleri bağlamında başta Bylock ve 'Ankörlü telefon' dellilerinin geçersiz olduğunu dellileriyle ortaya koyan  konuklar Türkiye'de 'etkin pişmanlık' yasasının da bilerek çarpıtılarak kullanıldığına dikkat çektiler 

Ceza kanunundaki 'etkin pişmanlık' ile ilgili maddelerin bir suçu önlemek, bir olayı engellemek veya bir suç örgütünü çökertmek ve ele başlarını elegeçirmek için konulduğuna dikkat çeken  Hakim Ramazan Faruk Güzel, Türkiye'de etkinlik pişmanlık diye imza attırılan belgelerin bu şartları kesinlikle taşımadığın söyledi . 


Etkin Pişmalık Konunsunda AİHM kararlarına dikkat çeken Avukat Murat Akkoç yargılanan kişi ile tanıklık edenin veya etkin pişmanlık yasasından yargılananların ifadesinin dikkate alınamayacağını söyledi. 

Türkiye'deki siyasi davalarda delil bulabilmek için 'etkin pişmanlık' maddelerinden yararlanmaları için hakim ve savcılara Prof Dr. Ersan Şen'in yol gösterdiğini söyleyen Akkoç,  Şen için  'hukukçuluğuna ihanet etmiştir' dedi 

Türkiye'de hukuk normale döndüğünde kendi müvekkilleri için Ersan Şen dahil bu hukuksuzluklara yol gösteren bütün akademisyenler  , yargılamaya katılan hakim ve savcılardan şikayetçi olacağını söyleyen Avukat Akkoç 'Biz müvekkillerimiz zindanda yatarken , bu hukuksuzluğa yardımcı olan akademisyenlerden, Hakim ve savcılar hukuk önünde hesap verecek  'dedi. 

Türkiye'de yargılanların bu hukuksuz ortamda bile hukuk süresi içerisinde gerekli itirazları yapmasını tavsiye eden Avukat Akkoç yakın zamanda Türkiye'deki hukuk düzenin yüzde yüz geri geleceğine inandığını söyledi. 

Türkiye'deki hukuksuz yargılamaların aracı olan hukukçuların 'Biz siyasi talimatı uyguladık' savunması ile  kurtulamayacağını dile getiren Akkoç Biz de o zaman  istifa etseydiniz diyeceğiz' dedi 

PROGRAMININ TAMAMI



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Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

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