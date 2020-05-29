Bir günde 1.141 kişiye daha Korona teşhisi

Türkiye'de Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.141 kişiye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.





13 Mart'tan bu yana 4 bin 489 kişi hayatını kaybetti. Toplam vak'a sayısı 162 bin 120'ye yükseldi.







Sağlık Bakanı Koca son verileri paylaştı.





GELECEK GÜNLER İKİ KURALA BAĞLI





Bakan Koca'nın şahsi Twitter hesabında şu ifadeler yer aldı: "Test sayısı arttı, yeni vak'a sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım."