Samanyolu Haber /Spor / Maskeli ve seyircisiz futbol! /29 Mayıs 2020 17:58

Maskeli ve seyircisiz futbol!

Türkiye'de 5 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınında 1 Haziran'dan itibaren bazı yasaklar kaldırılıyor. Bu çerçevede futbol müsabakaları da başlayacak. Ancak "Futbol demeye bin şahit lazım" denilecek kadar katı kurallar getirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan müsabakaların seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası maçlarına dair talimat yayınlandı. 

Duyuruda, "Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2019-2020 Sezonu'nda kalan müsabakalar seyircisiz olarak oynanır." ifadelerine yer verildi. 

TFF'nin COVID-19 TALİMATINDA YER ALAN DİĞER MADDELER:

*Ateşi 37,8 ve üzerinde olanlar stadyumlara alınmayacak.

*Protokol tribününde oturacak kişiler 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.

*Müsabakada taç çizgilerinde 2’şer, kale arkalarında 1’er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapar. 

*Top toplayıcıların yaşları 20 ile 30 yaş arasında olmalıdır. Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır.

*Yedek kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması zorunludur. 

*Kulübede bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır.

*Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir.

*Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR ve antikor testi yaptırılması zorunludur.

*Saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur. 

*Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.

*Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir.
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