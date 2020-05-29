Maskeli ve seyircisiz futbol!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan müsabakaların seyircisiz oynanacağı duyuruldu.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası maçlarına dair talimat yayınlandı.





Duyuruda, "Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2019-2020 Sezonu'nda kalan müsabakalar seyircisiz olarak oynanır." ifadelerine yer verildi.





TFF'nin COVID-19 TALİMATINDA YER ALAN DİĞER MADDELER:





*Ateşi 37,8 ve üzerinde olanlar stadyumlara alınmayacak.





*Protokol tribününde oturacak kişiler 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.





*Müsabakada taç çizgilerinde 2’şer, kale arkalarında 1’er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapar.





*Top toplayıcıların yaşları 20 ile 30 yaş arasında olmalıdır. Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır.





*Yedek kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması zorunludur.





*Kulübede bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır.





*Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir.





*Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR ve antikor testi yaptırılması zorunludur.





*Saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur.





*Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.





*Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir.