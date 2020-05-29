TL yasağı kalktı, dolar yükselişe geçti

SAMANYOLUHABER- Clearstream Banking SA ve Euroclear Bank SA, ortak iletişim platformu üzerinden Türk Lirası takas işlemlerine devam edecek.





TL yasağının kalktığına dair haberin etkisi dolar yeniden yükselişe geçti. Türkiye saati ile 18:10'da dolar 6,84 TL'yi aştı. Euro ise 7,58 TL'ye yükseldi. Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinde satış eğilimi arttı.





24 ayar altının gram fiyatı ise yüzde 1 artışla 382 TL'yi aştı. 925 ayar gümüşün gram fiyatı 3,75 TL oldu.







Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçen hafta iki yabancı merkezi saklamacıyı TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıklamıştı.





1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN TL İŞLEMİ SERBEST





Clearstream'in internet sitesinde 28 Mayıs'ta yer alan bilgilere göre "Bridge" üzerinden yapılan TL cinsi takas işlemleri 1 Haziran'da başlayacak.





İki takas kuruluşu 14 Mayıs'ta Bridge üzerinden yapılan TL işlemlerini askıya alma kararı almıştı.





Doları 7,27 TL'den 7 TL'nin altına indirmek için polisiye tedbirler uygulayan BDDK iki kuruluşla birlikte BNP Paribas, Citibank ve Birleşik İsviçre Bankası'na (UBS) "dövizi manipüle ettikleri iddiası ile soruşturma açmıştı.





Ancak BDDK iki gün sonra çark etmişti.