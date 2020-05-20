Dolar artmasın diye...

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 800’den fazla ürüne daha ilave Gümrük Vergisi getirildi.





Yüzde 30 ilave Gümrük Vergisi konulan ürünler arasında iş makineleri, tarım makineleri, vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri de var. Vergi artışı 1 Ekim'e kadar yüzde 30 olarak uygulanacak. Daha sonra artış oranı yüzde 10'a çekilecek.





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Son iki haftada altından mücevhere, buzdolabından çamaşır makinesine pek çok ürüne yüzde 30 ilave Gümrük Vergisi getirilmişti. Hükûmetin bu şekilde döviz çıkışını engellemeye çalıştığı belirtilmişti.







İngiltere'nin başşehri Londra'da faaliyet gösteren Bluebay Asset Managment'ten Timoth Ash, 800 ürüne yeni Gümrük Vergisi kararıyla ilgili olarak Twitter'da, "TL için verilen savaşta yeni savunma hattı gibi görünüyor." yorumu yaptı.