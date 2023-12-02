Bir günde ikinci duyuru: 4.6 ton daha uyuşturucu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı duyurunun ardından bir paylaşımda daha bulundu. Yerlikaya, 45 şehirde devam eden Narkogüç-38 Operasyonu’na ilişkin yaptığı paylaşımda Van’da 4.6 ton toz esrarın ele geçirildiğini, bir yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Sabah saatlerinde de 8 şehirde toplamda 1.7 ton uyuşturucu madde yakalandığı açıklanmıştı.



ASKER VE POLİSTEN ORTAK OPERASYON



Yerlikaya, operasyona dair görüntülerin yer aldığı mesajın şu ifadelere yer verdi:



– Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van'da 4 ton 600 kg toz esrar daha ele geçirildi. 1 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı. Narkogüç-38 operasyonumuz 45 ilde devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz.



– Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonda 4 ton 600 kg toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon gerçekleştiren 6.Hudut Komutanlığındaki Askerimizi ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.