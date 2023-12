Guterres: “Müzakere masasına geri dönün”

VOA Türkçe'de yer alan habere göre Guterres, X üzerinden yaptığı açıklamada, savaşan taraflara Gazze'ye acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın sağlanması için uzun süreli bir ateşkes hedefiyle müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.



BM Genel Sekreteri Guterres, taraflara daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını kolaylaştırmanın bir yolunu hızla bulma çağrısı da yaptı. Guterres, “Gazze'de zaten felaket boyutunda olan insani durumu daha da kötüleştirebilecek daha fazla askeri eylem düzenlememe çağrısında bulunuyorum. Sivilleri daha fazla acı çekmekten kurtarmak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum’’ dedi.



“Yedi günlük ateşkeste yardımlar artmış olsa da yetersiz kaldı”



BM Sözcüsü Stephane Dujarric de, 7 gün süren geçici ateşkes sırasında Mısır ve Filistin Kızılayı ve BM kuruluşlarının desteğiyle, Gazze'ye temel malzemelerin ulaştırılmasında büyük bir artış sağlandığını ancak bunun hala yeterli olmadığını söyledi.



Sözcü Dujarric, “Gazze’ye yönelik yardım artmış olsa da yapılan yardım, giderek artan ihtiyaçları karşılamakta tamamen yetersiz kaldı” dedi.



Dujarric, yedi günlük geçici ateşkes sırasında Gazze’ye yapılan insani yardımları şöyle sıraladı: “24 ile 29 Kasım tarihleri arasında Gazze’nin güneyine yaklaşık 630 metrik ton un dağıtıldı. Yaklaşık 63 bin battaniye dağıtımı yapıldı. Bu dönemde Mısır'dan her gün yemek pişirmek için gaz girişi sağlandı. Geçici ateşkesin başlangıcından 29'una kadar başta pirinç unu ve konserve olmak üzere yaklaşık 4 bin 850 metrik ton gıda, bin 700 metrik ton genel insani yardım malzemesinin yanı sıra 11 bin 110 metrik ton şişelenmiş su dağıtıldı. Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki barınak, hastane ve depolara 108 bin 48 ton tıbbi malzeme ve 29 bin 500 litre yakıt dağıtıldı.”



“Bombardıman ateşkesin sona erdikten birkaç saniye sonra başladı”



BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder da, bombardıman ve çatışmaların geçici ateşkesin sona ermesinden çok kısa bir süre sonra başladığını belirterek, "çocuklara karşı bir savaş” olarak nitelediği yaşananları kınadı. Elder, “Savaşta yaralanan çocuklar her yerde, yaralı çocuklar hala koridorlarda yatıyor’’ dedi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, İsrailli siyasi ve askeri liderlerin Gazze’ye yönelik askeri saldırıyı genişletmeyi ve yoğunlaştırmayı planladıkları yönünde yaptıkları açıklamalardan derin endişe duyduğunu söyledi.



Turk, savaşan taraflar üzerinde etkisi olan tüm devletleri, insan hakları temelinde ateşkes sağlamak için gösterdikleri çabaları derhal iki katına çıkarmaları çağrısında bulundu.



Volker Turk, "Gazze'deki düşmanlıkların yeniden başlaması bir felakettir. Şiddete derhal son verilmeli. Tüm rehineler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı. Filistinliler’in ve İsrailliler’in insan haklarına tam olarak saygı gösterilmeli. Siviller, uluslararası insani hukuka uygun olarak korunmalı’’ dedi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bölgedeki temsilcisi Dr. Richard Peeperkorn da, Gazze’de yaklaşık 5 bin yatağa ihtiyaç duyulduğunu, ancak sadece 1500 civarında yatağın hazır olduğunu belirtti.



Peeperkorn, şu anda 72 temel sağlık tesisinden yalnızca 51'inin çalışır durumda olduğunu belirterek, “Gazze’deki sağlık sistemi devam eden çatışmalar nedeniyle felce uğradı. Daha fazla hastaneyi veya hastanede bulunan yatak kapasitesini kaybetmeyi göze alamayız” dedi.