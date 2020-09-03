Samanyolu Haber /Dünya / Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular /03 Eylül 2020 10:27

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

New York eyaletinin Rochester kentinde mart ayında öldürülen siyahi Daniel Prude'un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğulmasına ilişkin görüntüler tepki çekti.

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

ABD'de Rochester kentinde altı ay önce hayatını kaybeden Daniel Prude'un teslim olmasına ve elleri arkadan kelepçelenmesine rağmen polisin kafasına poşet geçirerek yere bastırdığı görüntüleri medyaya yansıdı. 

Görüntülerde sokakta çıplak bir şekilde teslim olan Prude'un polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan Prude'un kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görülüyor. 

ABD medyasında yer alan haberlerde Prude'un bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise yedi gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi. 

Otopsi raporunda Prude'un ölümü, 'fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları' ve 'cinayet' olarak kayda geçti. 

New York Başsavcılığı'nın Prude'un ölümünü soruşturduğu, Daniel Prude'un ailesinin ise oğullarının haksız yere öldürüldüğü gerekçesiyle Rochester kentine dava açacağı belirtildi.  

Medyaya yansıyan görüntüler ise büyük tepki topladı. 

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah yurttaş George Floyd'un, polisin dakikalarca boğazına diziyle baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde defalarca ateş açılarak vurulması sonucu ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.
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