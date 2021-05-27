Bir rüya gerçeğe dönüşüyor: “House of One” projesinin inşaatı için ilk adım atıldı

Berlin'in kalbinde, yıkılmış bir kilisenin temelleri üzerine başlanan “House of One” projesinin inşaatı için ilk adım atıldı







Almanya'nın başkenti Berlin'de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı 'Bir Ev (House of One)' projesinin temeli atıldı.

Temel atma törenine Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de katıldı. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, burada yaptığı konuşmada, "Birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Ancak nefret ve şiddet, Yahudi düşmanlığı ve İslamofobi, ırkçılık ve halkı kışkırtıcılığın özgür toplumumuzda yeri yok" dedi.

















2011 yılndan bu yana yürütülen projede cami, sinagog ve kiliseyi tek çatı altında ancak farklı alanlarda planlanlandı. Ayrıca kubbeli şekilde yapılacak büyük bir toplantı salonu ile bir birlerine bağlanacak

32 metre yükseklikte bir kule ile de Berli'nin her yerinden görüle bilecek





Berlin Protestan cemaati ile Yahudi cemaatinin destek verdiği Projede Müslümanları Forum Dialog vakfı temsil ediyor. Projenin başında Bir imam, bir Haham ve bir papaz yer alıyor





Toplam 47 milyon euro'ya mal olacak projeye Federal Hükümet 20 milyon euro, Berlin eyaleti ise 10 milyon euro destek verdi. Projenin finansmanında geri kalan kısım ise bağışlarla karşılanacak.

