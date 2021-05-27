Samanyolu Haber /Gündem / Bir rüya gerçeğe dönüşüyor: “House of One” projesinin inşaatı için ilk adım atıldı /27 Mayıs 2021 17:22

Bir rüya gerçeğe dönüşüyor: “House of One” projesinin inşaatı için ilk adım atıldı

Almanya'da kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı 'Bir Ev' projesinin temeli atıldı.

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Berlin'in kalbinde, yıkılmış bir kilisenin temelleri üzerine başlanan “House of One” projesinin inşaatı için ilk adım atıldı 

Almanya'nın başkenti Berlin'de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı 'Bir Ev (House of One)' projesinin temeli atıldı.

Temel atma törenine Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de katıldı. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, burada yaptığı konuşmada, "Birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Ancak nefret ve şiddet, Yahudi düşmanlığı ve İslamofobi, ırkçılık ve halkı kışkırtıcılığın özgür toplumumuzda yeri yok" dedi.




2011 yılndan bu yana yürütülen projede  cami, sinagog ve kiliseyi tek çatı altında ancak farklı alanlarda planlanlandı. Ayrıca kubbeli şekilde yapılacak büyük bir toplantı salonu ile bir birlerine bağlanacak 
32 metre yükseklikte bir kule ile de Berli'nin her yerinden görüle bilecek 

Berlin Protestan cemaati ile Yahudi cemaatinin destek verdiği Projede Müslümanları Forum Dialog vakfı temsil ediyor. Projenin başında Bir imam, bir Haham ve bir papaz yer alıyor 

Toplam 47 milyon euro'ya mal olacak projeye Federal Hükümet 20 milyon euro, Berlin eyaleti ise 10 milyon euro destek verdi. Projenin finansmanında geri kalan kısım ise bağışlarla karşılanacak.
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