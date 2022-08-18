Türkiye ile İsrail'in karşılıklı anlaşma sonrasında yeniden büyükelçi atayıp ilişkileri eski seviyesine çıkaracağının duyurulması sonrasında AKP yönetimine tepkiler dinmiyor.





İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde alınan bu karar CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından da eleştirildi.





Erdoğan'ın İsrail yönetimiyle iglili kullandığı ifadelerin yer aldığı bir video paylaşan Erkek, "Bir sözünüzün de arkasında durun." ifadelerini kullandı.





Paylaşılan video da ise Erdoğan'ın "Ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman israil ile olumlu bir şeyi düşünemem." dediği görülüyor.







CHP'li Erkek söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdl:





Bir sözünüzün de arkasında durun ya da arkasında duramayacağınız sözler etmeyin!





