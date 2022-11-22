Samanyolu Haber /Gündem / Bir U dönüşü de Bahçeli'den : 4 yıl önce söylediği gündeme geldi /22 Kasım 2022 14:28

Bir U dönüşü de Bahçeli'den : 4 yıl önce söylediği gündeme geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın Sisi ile görüşmesini olumlu bulurken “Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la da görüşme vasadı açılmalı” dedi. Bahçeli 4 yıl önce Esad ile görüşülmesini tavsiye edenlere “Türkiye’yi eline kan bulaşmış bir katille aynı masaya oturtma heves ve densizliği eğer ihanet ve işbirlikçilik değilse, kesinlikle gafilliktir” demişti.

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin Meclis’teki grup toplantısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yıllarca “katil” diye seslendiği Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile Katar’da el sıkışmasını doğru buldu.

Bahçeli konuşmasında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşülmesi gerektiğini söyleyerek şu sözleri sarf etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas, doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı; Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'la da görüşme vasadı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır.”

“DENSİZLİK, İHANET, İŞBİRLİKÇİLİK, GAFİLLİK”

Ancak Bahçeli bu sözleri ile 4 yıl önce kendi yaptığı açıklamaların hedefi oldu. Eylül 2018’de Esad ile görüşülmesini tavsiye eden muhalefete sert çıkan ve hakaretamiz ifadeler kullanan Bahçeli, şunları dile getirmişti:

“İdlib krizinin çözümü için katil Esad ile işbirliği ya da görüşülmesinin zorunlu olduğunu söyleyenler akıllarını başlarına almalıdır. Terör örgütleri ile mücadele eden Türkiye’yi eline kan bulaşmış bir katille aynı masaya oturtma heves ve densizliği eğer ihanet ve işbirlikçilik değilse, kesinlikle gafilliktir.”
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