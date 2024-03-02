Samanyolu Haber /Dünya / ‘Birlikte Yaşama Sanatı’nın ilk kitabı Romanya’da tanıtıldı /02 Mart 2024 12:02

‘Birlikte Yaşama Sanatı’nın ilk kitabı Romanya’da tanıtıldı

Romanya’da farklı kesimler arasında gerçekleştirdiği diyalog faaliyetleri ile adını duyuran ‘Evrensel Değerler ve Diyalog Derneği (ADVU)’, yayınladığı ‘Birlikte Yaşama Sanatı (Arta de a trai împreuna) kitap serisinin ilk kitabını, düzenlediği bir programla tanıttı.

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Hizmetten.com'un haberine göre, Derneğin merkezinde yapılan toplantı yoğun katılımla gerçekleşti. Çok sayıda önemli akademisyen, eğitim, kültür ve sanat çevresinden katılımcıların yer aldığı kitap tanıtım toplantısı sıcak bir atmosferde düzenlendi.

KOORDİNATÖRLÜĞÜ DR. SİLVİA OSMAN YAPTI

Derneğin, lise ve üniversite öğrencileri arasında son 3 yılda açtığı makale yarışmalarında dereceye giren eserlerin yer aldığı kitabın koordinatörlüğünü ve editörlüğünü tanınmış akademisyen- yazar Silvia Osman yaptı. 261 sayfalık kitapta 47 makale yer alıyor.

KİTABIN ÖNSÖZÜNÜ GAZETECİ-YAZAR CLEOPATRA LORİN?İU YAZDI

‘Birlikte Yaşama Sanatı’ adı altında yayınlanan ilk kitabın önsözünü tanınmış gazeteci-yazar, Kültür Bakanlığı (ICR) eski görevlisi Cleopatra Lorin?iu yazdı. Lorin?iu, tanıtım sırasında yaptığı konuşmada, birbirinden yetenekli öğrencilerin yazdığı kompozisyon ve makalelerden harika bir kitap ortaya çıktığını belirterek yarışmada yer alan bütün öğrencileri kutladı. Öğrencilere  başarılarının devamını diledi.

ADVU BAŞKANI ÖZ: “KİTAP SERİMİZ DEVAM EDECEK”

Tanıtım programında bir konuşma yapan ADVU Başkanı Mustafa Öz, dernek çalışmaları ve ‘Birlikte Yaşama Sanatı’ kitabının yayın süreci hakkında bilgi vererek, esere katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Yaptıkları çalışmaların ilhamını Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den aldıklarını belirten Öz, yeni nesillerin farklılıklara saygıya teşvik edildiği kitap serisinin devam edeceğini vurguladı.

ADVU’nun yarışma partnerliklerini Romanya Gazeteciler Birliği, Lumina Eğitim Kurumları, Bükreş Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi ve Bükreş Öğrenciler Derneği yapıyor.

Program sanatçılar, Ioana Pavel ve Diana Tudor’un konseri ile sona erdi.
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