Samanyolu Haber /Gündem / "Bize işkence mi yaparsınız? Camilerimizi mi yıkarsınız?" /06 Nisan 2021 19:10

"Bize işkence mi yaparsınız? Camilerimizi mi yıkarsınız?"

Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü eleştiren isimlerle ilgili bir mesaj paylaşan Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği yetkililerine İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu sert bir cevap geldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin İYİ Parti'ye yönelik kınama mesajındaki "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadesi üzerine İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu sert bir cevap verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Çin'e bağlı Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik iddialarına Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından tepki göstermiş, Büyükelçilik açıklamasında "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" denilmişti.

Büyükelçiliğin tehdit olarak yorumlanan bu ifadesine İYİ Parti'den cevap geldi. Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından “Ne yaparsınız mesela?” diye sorup şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizi toplama kamplarına alıp asimile mi edersiniz? Bize işkence mi yaparsınız? Camilerimizi mi yıkarsınız? #DoguTürkistan’lı mazlum kardeşlerimize yaptığınız gibi bizi de hapse mi atarsınız? Evlerimize, iffetimize mi musallat olursunuz? Ne yaparsınız?” 


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