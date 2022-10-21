"Bizzat kendisi söyleyince ben de şok oldum"

Azerbaycan temaslarını tamamlayarak yurda dönen Cumhurbakanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerle bir sohbet ve soru cevap ortamına katıldı.





Burada yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın ABD gezisiyle ilgili aktardı 'hamburger' detayını eleştiren Cumhurbakanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde iktidara yakın gazetecilere gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde iktidara yakın gazetecilere gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİNDEN DUYUNCA ŞOK OLDUM"





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine ABD ziyareti üzerinden hedef alan Erdoğan, CHP liderinin 'hamburger' açıklamasını eleştirdi."Türkiye’de hamburgerci dükkanları filan bitmiş değil" diyen Erdoğan, "Fakat yani bunu Kılıçdaroğlu’nun bizzat kendinden duymamış olsak ben bile 'Gerçekten böyle bir şey oldu mu?' derdim. Ama maalesef kendinden dinledik; yani bir benzin istasyonuna uğramışlar, orada bir hamburgerci dükkanı görünce orada yemişler. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şok oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.