Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinde tarihi rekor

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 1,64 artarken, yıllık bazda yüzde 135,06 yükseldi. Böylece Tarım-GFE yıllık bazda tarihi rekor kırdı.Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 86,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,48 artış gerçekleşti.Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %1,25, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %4,81 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %90,40, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %142,28 artış gerçekleşti.