Samanyolu Haber /Gündem / BJK şampiyon gibi /01 Mayıs 2021 23:04

BJK şampiyon gibi

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Cyle Larin'in 4 gol attığı maçta Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım attı.

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Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Babajide Akintola kendi kalesine, 11, 14, 55 ve 65. dakikalarda Cyle Larin, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan Yılmaz attı.

Bu sezon Rizespor maçında da 4 gol atan Larin, ikinci kez bu başarısını tekrarlayarak lig tarihinde iki maçta birden 4 gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Bu galibiyetle birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş, kalan 3 maçından 4 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

4 hafta aradan sonra kaybeden Hatayspor 57 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.
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