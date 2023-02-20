Blinken: ABD, Türkiye'ye 100 milyon dolarlık ek yardım yollayacak

Yazılı açıklamasında Blinken, Başkan Biden’ın Acil Mülteci ve Göç Destek Fonu’ndan 50 milyon dolar yetkilendirmek istediğini belirtti. Blinken buna ek olarak ERMA kaynaklarından Amerika’nın Dışişleri Bakanlığı ve USAID aracılığıyla 50 milyon dolarlık insani yardımda bulanacağını kaydetti.









Blinken, Amerika’nın depremden etkilenen bölgelere hayat kurtaran yardımı sağlamak için uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini de vurguladı.









Blinken ayrıca İncirlik’te depremden etkilenen Türk asker aileleriyle bir araya geldi.





















Biden yönetimi depremin ardından ilk aşamada 85 milyon dolarlık insani yardım açıklamıştı.

Blinken konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı ve sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.Blinken, bu yardımla birlikte Amerika’nın depremle ilgili toplam yardımının 185 milyon dolara çıkacağını belirtti.İnsani yardımın Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenen bölgelerdeki kırılgan halka yönelik olacağını belirten Blinken, bu yardımın ayrıca destek sağlayan uluslararası ve devlete bağlı olmayan organizasyonlara da açık olacağını kaydetti.ABD Dışişleri Bakanı, yardım içinde battaniyeler, gıda paketleri, soğuk havaya karşı kıyafetler, çadırlar, barınak malzemeleri gibi unsurları içereceğini de vurguladı. Ayrıca, bu yardımın sağlık hizmetlerine ek destek sağlayacağını, yardım içinde temiz su, çocukların eğitimiyle trajik depremden etkilenen gençler için programlar olacağını belirtti.Dışişleri Bakanı Antony Blinken deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.Blinken Almanya’da katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nın ardından Türkiye’ye gitti.Blinken Hatay’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla birlikte depremin neden olduğu yıkımı helikopterle havadan inceledi.Antony Blinken İncirlik’teki Amerika Üssü’nde de lojistik yardımlarla ilgili incelemelerde bulundu.Amerika arama-kurtarma ekibiyle de bir araya gelen Blinken, Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren gönüllü sivil savunma organizasyonu Beyaz Kasklar’la da görüştü.ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID) ekipleri 200 kişi, 12 köpek ve 77 tonluk yardım malzemesi ile deprem bölgesine giderek, Adıyaman’daki arama kurtarma ekiplerine katıldı.ABD üssünün bulunduğu İncirlik’te konuşlu helikopterlerle en ücra yerlere ulaşılmaya çalışıldı, malzemeler ve yaralılar taşındı.