BM: Kudüs’teki İsrail şiddeti soruşturulsun

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bağlı bağımsız insan hakları uzmanları da İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddetin ele alınacağı kapsamlı bir soruşturma başlatılması için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, kolluk güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarında güç kullanımının kesinlikle sınırlı olması gerektiğini belirterek, “Kolluk güçleri düzenledikleri operasyonlarda uluslararası normlar ve standartlara uymak zorunda. İsrail polisi Mescid-i Aksa yerleşkesinde ve çevresinde ibadet edenlere karşı aşırı ve orantısız güç kullanımına derhal son vermeli. İsrail kolluk güçlerinin uyguladığı şiddet, tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalıdır. Her türlü ihlalden sorumlu olanlardan hesap sorulmalı, kuvvet kullanımına ilişkin prosedürler daha fazla ihlalin önlenmesi amacıyla yeniden gözden geçirilmelidir” diye konuştu.



“İsrail’in güç kullanımıyla ilgili endişelerimiz artıyor”



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, çeşitli video kayıtlarında tespit edilen İsrail güvenlik güçlerinin "çirkin" davranışlarının, gereksiz ve ayrım gözetmeyen orantısız güç kullanımına ilişkin endişeleri giderek arttırdığını söyledi.



Sözcü, “İsrail güvenlik güçlerine hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığı görülen yaşlı, kadın, çocuk ve en az bir gazeteci dahil çok sayıda Filistinli, yakın mesafeden coplarla dövüldü. Plastik mermilerle vuruldu. Kudüs'teki gerginlik diğer bölgeleri de etkiledi. Bu hafta içinde Filistinli silahlı gruplar İsrail'e altı roket ve bir havan mermisi fırlattı. İsrail'in Batı Şeria'da, özellikle Cenin'de yoğun askeri operasyonları ve Filistinli militanlar tarafından ateşli silahların kullanılması bölgede yaşayan Filistinliler'i çok büyük bir risk altına sokuyor. Özellikle İsrail güvenlik güçlerinin 10 Nisan'da Husan'da Filistinli bir kadına ateş açması da dahil, bazı ölümler aşırı güç kullanımı nedeniyle ciddi endişeler uyandırıyor. BM Genel Sekreteri'nin sükunet çağrısını yineliyoruz ve insanların öldürüldüğü veya yaralandığı durumlarda soruşturma açılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.



“Uluslararası toplum hareketsiz kalırsa İsrail şiddeti arttırır”



BM insan hakları uzmanı ve raportörü Michael Lynk, uluslararası toplumu bölgede artan şiddeti ele almak için hem kısa hem de uzun vadeli adımları acilen uygulamaya çağırdı. Lynk, "Geçtiğimiz birkaç haftada, 55 yılda yaşanan en ağır şiddet olaylarından birine tanık olduk. Bu yeni şiddet düzeyi karşısında uluslararası hareketsizlik, daha fazla şiddeti teşvik edecekti. İsrail, işgalini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu şiddet düzeyini son 16 ayda istikrarlı bir şekilde arttırıyor” dedi.