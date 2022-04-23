ABD 'resesyon'a girer mi? En yetkili kişi açıkladı

IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katıldıktan sonra bugün, ekonomi kanalları CNBC ve Bloomberg’e konuşan Maliye Bakanı Yellen, ABD’de enflasyonun zirve yaptığını ve fiyatların bir süre de daha yüksek kalmaya devam edebileceğini belirtti.



Rusya’nın Ukrayna işgalinin enflasyon baskısını sürdüreceğini söyleyen Yellen ABD ekonomisinin karşılaştığı şoklara dayanıklı olduğunu ancak bir resesyon beklemediğini ifade etti.



“Çin malları üzerindeki gümrük vergilerinin düşürülmesi değerlendirilebilir”



Maliye Bakanı Yellen'ın gündeminde Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda Çin’in sergilediği tavır da vardı.



Janet Yellen, Pekin’in Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımların etkisini baltaladığını şu ana kadar görmediklerini; Çin’in Rusya’dan kömür ve petrol almaya devam etmesinin yaptırımların ihlali olmadığını kaydetti.



Bloomberg TV’ye konuşan Yellen, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin azaltılması amaçlı adımların değerlendirilebileceğini; böyle bir adımın ABD’de enflasyonun düşürülmesinde “istenen etkilere” yol açabileceğini söyledi.



Başkan Biden’ın Stratejik Petrol Rezervi’nden petrolün piyasaya sürülmesi adımına ve tedarik zincirindeki sorunların çözümü çabalarına atıfta bulunan Yellen, enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak istediklerini belirtti.



ABD’de enerji ve gıda fiyatları arttıkça son dönemde kamuoyu güveni düşen ABD Başkanı Joe biden için enflasyon önemli bir kaygı. Demokratlar’ın Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde çoğunluğu kaybetme riski bulunuyor.