Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD 'resesyon'a girer mi? En yetkili kişi açıkladı /23 Nisan 2022 10:19

ABD 'resesyon'a girer mi? En yetkili kişi açıkladı

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin bir dizi şok karşısında dayanıklı olduğunu gösterdiğini ve gelecekte bir resesyon beklemediğini söyledi.

SHABER3.COM

IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katıldıktan sonra bugün, ekonomi kanalları CNBC ve Bloomberg’e konuşan Maliye Bakanı Yellen, ABD’de enflasyonun zirve yaptığını ve fiyatların bir süre de daha yüksek kalmaya devam edebileceğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna işgalinin enflasyon baskısını sürdüreceğini söyleyen Yellen ABD ekonomisinin karşılaştığı şoklara dayanıklı olduğunu ancak bir resesyon beklemediğini ifade etti.

“Çin malları üzerindeki gümrük vergilerinin düşürülmesi değerlendirilebilir”

Maliye Bakanı Yellen'ın gündeminde Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda Çin’in sergilediği tavır da vardı.

Janet Yellen, Pekin’in Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımların etkisini baltaladığını şu ana kadar görmediklerini; Çin’in Rusya’dan kömür ve petrol almaya devam etmesinin yaptırımların ihlali olmadığını kaydetti.

Bloomberg TV’ye konuşan Yellen, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin azaltılması amaçlı adımların değerlendirilebileceğini; böyle bir adımın ABD’de enflasyonun düşürülmesinde “istenen etkilere” yol açabileceğini söyledi.

Başkan Biden’ın Stratejik Petrol Rezervi’nden petrolün piyasaya sürülmesi adımına ve tedarik zincirindeki sorunların çözümü çabalarına atıfta bulunan Yellen, enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak istediklerini belirtti.

ABD’de enerji ve gıda fiyatları arttıkça son dönemde kamuoyu güveni düşen ABD Başkanı Joe biden için enflasyon önemli bir kaygı. Demokratlar’ın Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde çoğunluğu kaybetme riski bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD 'resesyon'a girer mi? En yetkili kişi açıkladı Sonraki Haber >>

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:02