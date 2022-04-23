Washington’da silahlı saldırı, yaralılar var

Olay, Connecticut Caddesi ile Van Ness Caddesi yakınlarında yerel saatle 15.30 civarında oldu. Çok sayıda okul ve büyükelçiliklerin bulunduğu ve normalde sessiz bir mahalle olan bölge bir anda silah sesleriyle sarsıldı.



Başkentin emniyet dairesi, olayla ilgili olarak Virginia eyaletinden 23 yaşında bir şüphelinin arandığını bildirdi. Emniyet Müdürü Yardımcısı Stuart Emerman, Raymond Spencer adlı şüphelinin soruşturmada ortaya çıkan “sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı” olduğu bilgisini verdi.





Emerman, saldırıda yaralananlar arasında, 54 yaşındaki bir erkek, biri 30, diğeri 60’lı yaşlardaki iki kadın ve kolundan vurulan 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğunu kaydetti. Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, Cleveland Part ve Van Ness mahalleleri civarında yaşayanlardan bulundukları yerden birkaç saat çıkmamalarını istedi.



Silahlı saldırı, velilerin, öğrencileri üniversiteye hazırlayan Edmund Burke adlı özel okuldan çocuklarını aldıkları sırada düzenlendi. Silah seslerinin duyulmasıyla bölgede büyük bir panik yaşanırken, Burke dahil civardaki okullara giriş-çıkışlar kapatıldı. Yerel WUSA-TV kanalına konuşan bir görgü tanığı, bir dakika kadar süren hızlı silah sesleri duyduğunu ve sonra da silah ateşinde merminin sırtını sıyırdığı görülen bir kadını bir binadan koşarak çıkarken ve peşinden de diğer yaralıları gördüğünü anlattı. Görgü tanığı, caddedekilerin park halindeki araçların arkasına saklandığı ve saldırganın silahını ateşlediği yer olarak tahmin ettikleri bir balkona işaret ettiklerini söyledi.





Saldırının ardından mahalle sakinleri polis ekipleri eşliğinde güvenli yerlere tahliye edildi.



Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, “Bu gece, çocuklarının başına nelerin gelebileceği düşüncesiyle dehşete uğrayan velilerin gözlerinin içine bakmak durumunda kaldım. Bu olayları bu ülkede çok fazla yaşıyoruz. Silah şiddeti salgını, silahlara kolay erişim artık son bulmalı. İnsanlar çocuklarını okula göndermekten korkmamalı” diye konuştu.



Polis ekipleri, saldırganı bulmak için bölgede kapı kapı arama yürütüyor.



Emerman, polisin ayrıca saldırıyla bağlantılı olabilecek, internette paylaşılan bir video hakkında bilgisinin olduğunu söyledi ancak videonun doğruluğunun henüz teyit edilmediği uyarısını da yaptı. Emerman, polisin olay yerindeki görgü tanıklarını sorguladığı ve saldırının nedenine ilişkin ipuçları üzerinde çalıştığını belirtti. Olay yerinden kaçan bazı kişilerin sorgu için gözaltına alındığı ancak hiçbirinin olayla bağlantılı olduğunu tahmin edilmediği da kaydedildi.



Twitter’da paylaşılan videoda, hızlıca ateşlenen silah sesleri duyuluyor.





Civarda bulunan District of Columbia Üniversitesi de kapılarını giriş-çıkışlara kapatırken, öğrencilere ve personele bulundukları yere sığınmaları çağrısında bulundu. Üniversite Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, öğrenci konutları yakınında aktif bir silahlı saldırı olayı olduğunu ve şüphelinin henüz yakalanmadığını kaydetti.



Bölgede güvenlik yetkilileri ve acil durum ekiplerinin yanısıra zırhlı bir araçla gelen FBI yetkilileri, Gizli Servis ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Dairesi ekipleri dahil yoğun bir konuşlanma olduğu belirtiliyor.



Öte yandan, ABD Anayasa Mahkemesi’nin dışında da akşam saatlerinde bir erkeğin kendisini ateşe vermeye çalıştığı, bölgede acil durum sağlık ekiplerinin çağrıldığı belirtildi. Kendisini ateşe veren kişinin polis helikopteriyle bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun henüz bilinmediği kaydedildi.