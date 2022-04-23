Rusya 'elit birliklerini' doğuya kaydırıyor

Ukraynalı yetkililer Rusya’nın Mariupol’deki elit askeri birimlerini Ukrayna’nın doğusuna kaydırdığını belirtti.



Rusya devlet televizyonu, haftalardır devam eden bombardımanın ardından enkaza dönen Mariupol’da kentin en yüksek noktası olduğu iddia edilen televizyon kulesine Moskova yanlısı Donetsk ayrılıkçılarının bayrağının çekildiğine ilişkin görüntü yayınladı.



Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Kremlin’in Suriye ve Libya’dan Ukrayna savaşında kullanmak üzere yaklaşık 100 bin asker ve savaşçıyı getirttiğini ve her gün daha fazla sayıda asker konuşlandırdığını söyledi.



Ukrayna’nın doğusundaki sanayi bölgesi olan Donbas’taki bazı kent ve köyler bombardımanın hedefi oldu. Kremlin bu bölgeyi yeni muharebe alanı olarak tanımlamıştı.



Ukraynalı yetkili Danilov, Rusya’nın 12-14 elit askeri biriminin Mariupol’dan ayrıldığını ve ülkenin doğusundaki çatışmalara katılmak üzere oraya doğru hareket etmeye başladığını belirtti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna’yla görüşmelerin tıkandığını ve Moskova’nın Kiev’den en son ilettiği tekliflere ilişkin bir yanıt almadığını söyledi.



Görüşmelere Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in başmüzakerecisi olarak katılan Vladimir Medinsky bugün Ukrayna heyetinin başkanıyla uzun görüşme yaptığını açıkladı; ancak başka ayrıntı vermedi.



Moskova batan gemide kayıp verdiğini açıkladı



Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada Moskva savaş gemisinin saldırıya uğradıktan sonra battığı yönünde bir ifade yer almadı; açıklamada geminin mühimmatın patlamasından sonra çıkan yangının ardından battığı yinelendi.



Ancak açıklamada ilk kez geçen hafta geminin batması sonucu bir askerin öldüğü ve 27 askerden de haber alınamadığı belirtildi. Yapılan yeni açıklamada mürettebatın 396 üyesinin tahliye edildiği ifade edildi.



Rusya Karadeniz filosuna ait savaş gemisinin batmasına ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda gemideki tüm mürettebatın tahliye edildiğini söylemişti. RIA haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde “mürettebatın gemide çıkan yangını söndürme girişimlerinin başarısız olduğu” kaydedildi.



Ukraynalı yetkililer Rus savaş gemisini gemi-savar füzeyle vurduklarını iddia etmişti. Amerikalı yetkililer de savaş gemisinin iki Neptün füzesiyle vurulduğunu düşündüklerini söylemişti.



Rusya Moldova’ya doğru ilerleyebilir mi?



Üst düzey Rus askeri yetkili Rustem Minnekayev, Rusya’nın savaştaki hedeflerini açık bir şekilde anlatmış, Rus güçlerin hedefinin yalnızca Ukrayna’nın doğusu değil güneyinde de kontrolu ele geçirmek olduğunu belirtmişti.



Rus askeri yetkili böyle bir hamlenin Rusya’nın ayrılıkçı Transnistria bölgesini desteklediği Moldova’ya yolu açacağını söyledi. Rus yetkili Transnistria’da Rusça konuşan nüfusun baskı gördüğünü iddia etti. Moldova ve Batılı liderlerse bunu reddediyor.



Bu adımın Ukrayna’nın tüm kıyı şeridinin kapatılması ve Rus güçlerin şu anki hattın yüzlerce mil ötesine geçmesi anlamına geliyor. Moldovalı yetkililer de Putin’in Ukrayna’daki adımlarını dikkatle takip ediyor.



Rus askeri yetkilinin sözlerine tepki: “Başka ülkeleri işgal etmek istediklerinin göstergesi”



Ukrayna Savunma Bakanlığı Twitter’dan bu açıklamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Artık saklamıyorlar. Rusya bu şekilde savaşın ikinci aşamasının amacının hayal ürünü Nazi’lere karşı zafer kazanmak olmadığını; amacın Ukrayna’nın doğu ve güneyini işgal olduğunu kabul etmiştir. Bu açık bir emperyalizmdir” ifadelerini kullandı.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Rus askeri yetkilinin sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bu ifadelerin Rusya’nın başka ülkeleri işgal etmek istediğini gösterdiğini söyledi.



Ukrayna lideri müttefiklerin Kiev’in istediği silahları nihayet gönderdiğini ve bu silahların binlerce kişinin hayatının kurtarılmasını sağlayacağını söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jalina Porter Rus askeri yetkilinin açıklamalarıyla ilgili doğrudan yorum yapmayı reddetti; ancak Washington’un Moldova’nın egemenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini ve sahadaki gelişmeleri doğru ve yerinde bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti, “Kremlin’in açıklamaları kimseyi yanıltmasın” dedi.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Rusya’nın operasyondaki hedefini genişletip genişletmediği ve Moskova’nın Ukrayna’nın güneyinin siyasi geleceğini nasıl gördüğü konusundaki sorulara yanıt vermedi.



“Ramstein’daki toplantıya 20’nin üzerinde ülkenin katılmasını bekliyoruz”



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby, 26 Nisan Salı günü Almanya’daki NATO üssü Ramstein’da düzenlenecek Ukrayna odaklı savunma toplantısına 20’nin üzerinde ülkenin katılmasını beklediklerini açıkladı.



Pentagon sözcüsü bugünkü basın brifinginde, görüşmelere 40 civarında ülkenin davet edildiğini belirtti. Toplantının NATO ittifakı şemsiyesi altında düzenlenmeyeceği ve NATO dışı ülkeleri de dahil edeceği bilgisi verildi.



Kirby dünkü brifingde yaptığı açıklamada da, ABD Savunma Lloyd Austin’in evsahipliğinde yapılacak görüşmelerde, Ukrayna’nın savunma ihtiyaçlarının ve Ukrayna’nın savaşın ötesinde yani uzun vadede egemenliği ve toprak bütünlüğünü güçlendirmek üzere gereksinimlerinin değerlendirileceğini söylemişti.