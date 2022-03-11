Samanyolu Haber /Dünya / BM'den Rusya'ya ağır suçlama: Ukrayna'da misket bombası kullandı /11 Mart 2022 18:07

BM'den Rusya'ya ağır suçlama: Ukrayna'da misket bombası kullandı

Birleşmiş Milletler'den Rusya-Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı bir değerlendirme geldi. BM, Rusya'nın savaşta misket bombası kullandığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'daki yerleşim yerlerinde Rus birliklerinin birçok kez misket bombası kullandığına dair güvenilir raporlar bulunduğunu  bildirdi. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü, "Siviller, ve sivillere ait yerler ile kent ve köylerin bombalanmasının ve gelişigüzel saldırıların uluslararası hukuka göre yasak olduğunu Rus yetkililere hatırlatırız" şeklinde konuştu. Sözcü, bunun savaş suçu teşkil edeceğini kaydetti. 

Diğer yandan Kremlin Ukrayna'daki çatışmaların, Batı Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlememesi ve Ukrayna'nın doğusundaki sivil can kayıplarına yönelik endişelerini gidermek için harekete geçtiğinde sona ereceğini açıkladı. 

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilerin krizin nasıl bitebileceğine yönelik sorusuna istinaden Rusya'nın tavrını ortaya koydu ve Ukrayna'nın Moskova'nın taleplerini Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer müttefikleri ile görüştüğüne inandığını söyledi.
Peskov ayrıca yaptırım nedeniyle Rus devletinin iflası gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.
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