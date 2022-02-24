Samanyolu Haber /Gündem / BM'den Ukrayna'ya yardım için 20 milyon dolar /24 Şubat 2022 22:41

BM'den Ukrayna'ya yardım için 20 milyon dolar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağını belirterek, "Acil ihtiyaçların karşılanması için Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan derhal 20 milyon dolar ayıracağımızı duyuruyorum" dedi.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağını belirterek, "Acil ihtiyaçların karşılanması için Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan derhal 20 milyon dolar ayıracağımızı duyuruyorum" dedi.

"Bugün, Ukrayna'nın egemen topraklarında Rus askeri operasyonlarını Avrupa'nın on yıllardır görmediği bir ölçekte görüyoruz" diye konuşan Guterres, sivillerin korunmasının bir numaralı öncelik olması ve uluslararası insan hakları hukukunun korunması çağrısında bulundu.

"ASKERLERİ GERİ ÇEKİN"

Genel Sekreter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Başkan Putin'e dün geceki çağrımı tekrarlıyorum: Askeri operasyonu durdurun. Askerleri Rusya'ya geri çekin" ifadesini kullandı.

Antonio Guterres, "Bütün üyeler uluslararası ilişkilerinde, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya BM'nin amaçlarıyla bağdaşmayan herhangi bir tehdit veya güç kullanmaktan kaçınacaklardır" şeklindeki BM Sözleşmesi'ni okuyarak Rusya'nın askeri operasyonunun yanlışlığına dikkat çekti.
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