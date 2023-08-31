BM'nin Lübnan'daki barış gücünün görev süresi bir yıl daha uzatıldı

Euronews'in haberine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan’ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldı.



BMGK, Fransa ile ABD arasında BM birliklerinin görev yaptıkları alandaki “hareket özgürlüğüne” ilişkin ifadede uzlaşma sağlamalarının adından ilgili karar tasarısı yapılan oylamayla kabul etti.



1978 yılında kurulan UNIFIL, Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırının güvenliğinden sorumlu. UNIFIL’ın görev süresi her yıl uzatılıyor.



Fransa tarafından kaleme alınan metin Rusya ve Çin’in çekimser kalmasına rağmen 13 “evet” oyu ile kabul edildi.



Çarşamba günü yapılması planlanan oylama, Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin BM askerlerinin hareket özgürlüğüne ilişkin maddede yer alan ifadelerde görüş ayrılıkları yaşaması yüzünden bugüne ertelendi.



Uzlaşı nasıl sağlandı?



Kabul edilen metinde Fransa’nın, “barış güçlerinin Lübnan hükümetiyle koordineli çalışması gerektiğini” vurgulayan ifadesi değiştirilmedi.



Fransa, ABD ve BAE ile uzlaşı gereği ilave bir paragrafta, tüm tarafların BM birlikleri tarafından "haberli ve habersiz devriyelere" izin vermesini talep eden geçen yılki konsey kararıyla (ki bu bölüm silinmişti) ilgili paragrafı yeniden tasarıya ekledi.



BMGK’da yaptığı konuşmada ABD Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, UNIFIL personelinin herhangi bir kısıtlama olmadan bağımsız olarak sorumluluklarını yerine getirebilmesinin çok önemli olduğunu savundu.



ABD Büyükelçisi, “Bizim bazı aktörlerin misyonun özgürlüğünü engellemeye yönelik eylemleriyle ilgili uzun süredir endişelerimiz vardı. Bugün kabul edilen kararda, UNIFIL'in tam hareket özgürlüğünü güçlü bir şekilde teyit eden bir ifade içeriyor.” dedi.



UNIFIL’ın görev süresinin uzatılması, İsrail ile Lübnan’daki İran yanlısı Hizbullah Grubu arasındaki sert suçlamaların yaşandığı bir döneme denk geldi.



UNIFIL görev yetkisi İsrail ve Hizbullah arasında 2006 yılında bir ay süren çatışmaların ardından genişletilmişti.



Taraflar daha sonra BM askerlerinin, Lübnan birlikleri dışında silahlı grupları Lübnan’ın güneyine yaklaşmaması için Beyrut yönetimine yardımcı olması konusunda uzlaşmıştı.



Lübnan’ın güneyinde aralık ayında UNIFIL askeri aracına yapılan bir saldırıda İrlandalı bir BM askeri hayatını kaybetmişti.



Lübnan askeri mahkemesi, bu olayla ilgili Hizbullah üyelerini suçlarken, Hizbullah ise bunu reddetmişti.