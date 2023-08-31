Samanyolu Haber /Gündem / Selefi kuşatma: Diyanet protokol bile imzalamış /31 Ağustos 2023 23:18

Selefi kuşatma: Diyanet protokol bile imzalamış

Diyanet'in, Heyet-ü Tahrir’il Şam gibi selefi ve cihatçı 40 kadar grubu bünyesinde barındıran Suriye İslam Meclisi ile bir protokol imzaladığı ortaya çıktı. Türkiye’de çocukların katıldığı çok sayıda program düzenleyen Suriye İslam Meclisi üyelerinin, devletin en üst kademesine çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 21 Eylül 2020’da imzaladığı protokol kapsamında, Suriye İslam Meclisinin (SİM) Türkiye’de Kur’an kursları açmasına, din eğitimi adı altında çok sayıda etkinlik düzenlemesine izin verildi.

Hedef kitlesi çocuklar olan SİM üyelerinin bu kapsamda devletin en üst kademesine çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

halktv.com.tr’den Ali Macit’in haberine göre, skandal protokol 21 Eylül 2023’te sona eriyor. Uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor.

Çocukların selefi guruplara teslim edildiği protokol, bazı Suriyelilerin ise Türk vatandaşlığı alması için devreye girdi, SİM, 2022’de Mezin Jawish isimli bir Suriyeli sığınmacı için vatandaşlık talebinde bulundu.

KAYMAKAM REFERANS OLDU

Kur’an kursu eğitmeni olan Jawish isimli sığınmacıya, eski Sultangazi Kaymakamı Abdullah Yılmaz referans oldu. Kaymakam Yılmaz, Mezin Jawish’e vatandaşlık verilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na referans mektubu yazdı. Referans mektubunun sosyal medyada gündem olmasının ardından altı senedir Sultangazi Müftüsü olan Abdullah Yılmaz, görevini Hadi Keskin’e bıraktı.

Söz konusu iddialar sorulan Sultangazi Müftülüğü, “Vatandaşlık verilen bu kişi Suriye İslam Meclisi’nden referanslıdır. Ayrıca eski kaymakam da kendisine referans olmuş” ifadelerini kullandı.

SURİYE İSLAM MECLİSİ

Yazar Faik Bulut’un İndependent Türkçe’de yer alan haberinde, Nisan 2014’te kurulan SİM’in üç farklı kesimden oluştuğu belirtiliyor. Birinci kesim: Şeyh Usame Rufai’nin Zeyd Cemaati: İsmini Şam’daki Zeyd bin Sabit Camii’nden almaktadır. Bu cemaat, bağnaz sufi bir tarikat olarak bilinmektedir. İkinci kesim: Suriyeli Ulema Rabıtası (Din âlimleri Birliği): Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketine bağlı dini bir kuruluştur. Üçüncü kesim: Heyet-ü Tahrir’il Şam (HTŞ): Radikal Selefi ve cihatçı İslamcı yapıları kapsamaktadır.
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