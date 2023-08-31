Beşiktaş farkı kaçırdı ama turu kaçırmadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun rövanşında Beşiktaş ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park’ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak adını gruplara yazdırdı. İlk maçı Romanya’da 90+4’te attığı golle 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde rövanşa çok etkili başlayıp birçok fırsatı harcadı ancak 52’de sahneye Vincent Aboubakar çıktı.



GOL NASIL OLDU?



52. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson’un soldan ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Aboubakar; Tymchyk, Shaparenko ve Popov üçlüsünden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Bushchan’ın solundan köşeye gitti: 1-0.



UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup kura çekimi yarın (Cuma) saat 15.30’da başlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier’in kale sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Bushchan bu pozisyonda gole izin vermedi.



18. dakikada Hadziahmetovic, Rosier’den aldığı pasla sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Colley’in kafa vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, Onur Bulut’a çarparak oyun alanına geri döndü.



19. dakikada Gedson’un pasında sol kanatta topla buluşan Muleka, Aboubakar’a pasını aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu yeniden alan Muleka, ceza yayı üzerinden yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direkten döndü.



23. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Karavaev, ceza sahası önündeki Vanat’a pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.



27. dakikada sağdan kullanılan serbest atışta ceza yayı üzerinde yükselen Vanat kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya hareketlenen Popov’un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



52. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson’un soldan ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Aboubakar; Tymchyk, Shaparenko ve Popov üçlüsünden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Bushchan’ın solundan köşeye gitti: 1-0.



57. dakikada Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Rosier’in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine girip kale sahasına hareketlenen Muleka’ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.



73. dakikada Muleka’nın baskısı sonrasında topu kapan Onur Bulut, tekrar Muleka’yı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Buschan uzanarak topu kornere gönderdi.



83. dakikada Beşiktaş ceza sahası önü sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Andriyevskiy direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.



85. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rebic, kale sahası önüne hareketlenen Zaynutdinov’u gördü. Bu futbolcunun düzeltip yerden yaptığı vuruşta kaleci Buschan son anda topu kontrol etti.



Karşılaşma Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.