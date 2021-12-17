Samanyolu Haber /Gündem / Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu /17 Aralık 2021 08:28

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Artvin'in Borçka Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan alıntılı paylaşımda, dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın ilçede film çektiği yönündeki mizansen anons ve yöre şiveli 'silah atışlarına karşılık vermeyin' uyarısının yer aldığı kurgu video, sosyal medyada gündem oldu.

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Borçka Belediyesi sosyal medya hesabından Uğur Dayal isimli kullanıcıya ait bir paylaşıma yer verdi.

Paylaşımda, "Artvin Borçka'da film çekiliyor. Belediye halka bilgi anonsu yapıyor. Dünya 1 dakikalığına güzelleşiyor" ifadelerine yer verilerek bir video yayınlandı.

Videoda sözde filmin çekildiği Güzelyurt köyünde yapıldığı iddia edilen yöre şiveli anonsta şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Borçka Güzelyurt köyü sakinlerinin dikkatine. Köyümüzde devam eden film çekimlerinin silahlı aksiyon sahneleri kuru sıkı silah ve dron ile çekilecektir. Lütfen tabanca seslerine karşılık vermeyin, drona ateş etmeyin. Silahlar kuru sıkıdır. Dron ise uçan bir kameradır. Havada asılı durur. Uzaktan kumanda ile sürülür. Beyaz renklidir. Arı kovanı gibi vızıldar ve leyleğe benzer. Tüm köy sakinlerine duyurulur."

Borçka Belediyesi de bu paylaşımları, "Esprili bir çalışma olmuş, ancak kentimizde her gün bundan daha komik ve gerçek olaylar yaşanıyor. Yerinde görmeye bekleriz." ifadeleri ile Twitter da paylaştı. Paylaşım sosyal medyayı salladı. Kurgu olan videodaki paylaşım sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.

DAHA ÖNCE DE ESPRİLİ PAYLAŞIM YAPILDI

Artvin’in Borçka Belediyesi’nin sosyal medya hesabından farklı zamanlarda mizansen paylaşımlar yapılıyor. Daha önce de 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı tebrik paylaşımında Amerikalı aktör Morgan Freeman'ın, bir gün sonraki paylaşımda da şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafı kullanılmıştı.


Bir önceki paylaşımda ise Prenses Diana ve Prens Charles’in balayı tatillerini ilçelerinde geçirdiklerine yer verildi. Paylaşım sosyal medyada ilgi çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımın doğru olup olmadığını merak etti. Belediyeden yapılan açıklamada “Amacımız ilçenin doğal ve tabii güzelliklerine dikkat çekmek. Fotoğraftaki manzara ilçemize benziyor diye şaka yapmak istedik. Bu tarz paylaşımları sosyal medya hesaplarımızdan geçmişte yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verilmişti.


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