Samanyolu Haber /Dünya / Bosna Hersek karıştı /23 Aralık 2021 07:34

Bosna Hersek karıştı

Bosna Hersek'te güvenlik güçleri, Sırp Cumhuriyeti entitesinde bulunan siyasi partilerin genel merkez binalarına baskın düzenlendi.

SHABER3.COM

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı güvenlik güçleri, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik başta olmak üzere Sırp Cumhuriyeti entitesindeki siyasetçiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak Srpska Halk Partisinin (NPS) merkezinde arama yaptı.

NPS'nin ardından Banya Luka'da Demokratik Halk Hareketinin (NDP) merkezine baskın yapıldı.

Bosna Hersek Savcılığı, baskınlarla ilgili "Anayasal düzene saldırı soruşturması kapmasında belgelerin alınması için baskın düzenlenmiştir." açıklamasını yaparken aranan belgelerin, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'ndeki tartışmalı oturumla ilgili olduğu belirtildi.

Dodik'ten Bosna Hersek Savcılığına "soruşturma" tepkisi

Dodik, Sırp Cumhuriyeti entitesinde bulunan siyasi partilerin genel merkez binalarına düzenlenen baskınlara ve siyasetçiler hakkında başlatılan soruşturmaya sert bir dille tepki gösterdi.

Dodik, Bosna Hersek Savcılığının başlattığı bu sürecin tamamen siyasi olduğunu ve ülkenin sonunu getirebileceğini belirterek, "Bu yapılan, her anlamda Bosna Hersek Federasyonu'nda Sırp Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırma girişimidir." dedi.

Milorad Dodik, "Bosna Hersek Savcılığının ve Mahkemesinin, Sırp Cumhuriyeti topraklarında faaliyetlerini yasaklayacağız. Tarafsız bir yargının oluşmasını sağlayacağız. Bir ay içerisinde kendimize ait Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu kuracağız." diye konuştu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliğini "sahte" olarak nitelendiren Dodik, "Sırp Cumhuriyeti'nin, Yüksek Temsilci Christian Schmidt gibi kişilerin yaptırım tehditleri ile ayaklar altına alınmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde alınan tartışmalı kararlar

10 Aralık 2021 tarihinde Milorad Dodik’in çağrısıyla Sırp Cumhuriyeti entite meclisi toplandı. Oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışıldı.

Bu yetkilerin Sırp Cumhuriyeti Entitesi'ne devredilmesi için Bosna Hersek Meclisinde oy çoğunluğuyla karar alınması gerekirken Dodik'in çağrıda bulunması üzerine Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, 11 Aralık'ta olağanüstü oturum kararı aldı. Oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışıldı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullandı. Sırp lider Dodik öncülüğünde toplanan Meclis, sunulan tasarıları kabul etti.

Avrupa ve ABD'den tepki

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek büyükelçilikleri ve Avrupa Birliği delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan "devlet kurumlarının yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi" kanununu sert bir dille eleştirdi ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırdı.

Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik başta olmak üzere Sırp Cumhuriyeti entitesindeki siyasetçiler hakkında soruşturma başlatmıştı.
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