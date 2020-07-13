Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'yı karıştıran iddia: ABD'nin Brezilya'daki soruşturmalara müdahale ediyor /13 Temmuz 2020 09:26

Brezilya'yı karıştıran iddia: ABD'nin Brezilya'daki soruşturmalara müdahale ediyor

Brezilyalı yetkililerin iç yazışmalarının Mart ayında basına sızması üzerine, ABD Adalet Bakanlığı ile Brezilyalı bir grup yetkilinin eski Cumhurbaşkanı Lula’ya karşı birlikte çalıştıkları ortaya çıktı.

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The Intercept’in hazırladığı haber ve raporlara göre, Brezilya'nın haber kaynağı Agência Pública ile birlikte analiz edilen iç yazışmalar, Lula karşıtı operasyon sırasında Brezilyalıların ABD'li ortaklarına son derece yumuşak davrandıklarını ve uluslararası yasal anlaşmalar ile Brezilya yasalarını ihlal ederek ABD müdahalesini kolaylaştırmak için uğraşmış olduklarını gösteriyor.

İç yazışmaları basına sızdırılan ve yolsuzluk karşıtı olarak bilinen operasyon Lava Jato (Oto Yıkama Operasyonu), Brezilya'nın siyaset ve iş dünyasında büyük etki yaratmış ve eski Cumhurbaşkanı Luis Inácio Lula da Silva'nın hapsi ile sonuçlanmıştı. 

Operasyon, Silva'nın ardından seçilen aşırı sağcı Jair Bolsonaro için iktidara giden yolu açarken Brezilya’nın en büyük şirketlerinden bazıları içinse yüklü para cezaları anlamına gelmişti. 

The Intercept'in aktardığına göre, ortaya çıkan yazışmalar Lula aleyhindeki davaya dahil olan hakim ve savcıların görevlerini açıkça kötüye kullanmış olduklarını gösteriyor.

Yayımlanan yazışmalar, operasyon ekibindeki savcıların Brezilya yasalarında belirtilen prosedürleri ve ABD ile imzalanan ikili anlaşmayı kasıtlı olarak göz ardı ettiklerini ortaya koyuyor. Buna göre operasyon, Lula ve sonrasında Dilma Rousseff hükümetlerini kendi faaliyetleri hakkında yanıltmış görünüyor.

Kaynağa göre, operasyon ekibindekiler ABD yetkililerinden oluşan bir heyetle gizli görüşme yaparak devlet kontrolündeki büyük petrol kurumu Petrobras'ın yolsuzluk soruşturmasına dahil olmalarını sağladılar. ABD, operasyon ekibindeki savcıların onayı ile bazı tanıklarla prosedürleri izlemeden ABD lehine anlaşmalar yaptı.

ABD Kongresi’nin Adalet Bakanlığı’nda, Brezilya’nın iç işlerine karışma konusunda yönelttiği sorularsa yanıtsız bırakıldı. Brezilyalı yetkililerin yazışmaları arasında, ABD’nin bu ortaklığın gizli kalmasını tercih ettiği bilgisi bulunuyor.
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