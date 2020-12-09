Samanyolu Haber /Gündem / Bu ancak Türkiye'de olur! Elektrik faturasına bunlar da bindirilecek... /09 Aralık 2020 10:16

Bu ancak Türkiye'de olur! Elektrik faturasına bunlar da bindirilecek...

Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi giderlerinin vatandaşın faturasına eklenmesi yönünde karar alındı. Karara göre, dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama giderleri, üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların giderleri gibi birçok harcama vatandaşın ödediği elektrik faturalarına yansıtılacak.

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Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat giderleri vatandaşın faturasına yansıtılacak. Bu giderler arttıkça vatandaşın ödeyeceği fatura da kabaracak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkındaki iki ayrı tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Her iki tebliğle, 2021 ila 2025 arasındaki 5 yıllık dönemde elektrik dağıtım şirketleriyle elektrik tedarik şirketlerinin yaptıkları masrafların vatandaşın faturasına ne şekilde yansıtılacağı belirlendi.

Tarifelere ilişkin teknik hesaplama yöntemleri her 5 yılda bir yeniden açıklanıyor.

Tebliğe göre dağıtım ve tedarik şirketlerinin yıl içinde yapacağı dernek aidat giderleriyle temsil ve ağırlama giderleri ve ilan giderleri elektrik faturalarına yüklenecek.

Bu giderlerin yanı sıra şirketlerin yapacağı denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, noter harcamaları gibi işletme giderleri yüzde 7 artırılarak fatura hesabına dahil edilecek.

Bu giderlerin dışında şirketlerin yapacağı haberleşme, seyahat ve konaklama harcamaları ile personel yollukları, odalara ödedikleri aidatlar ve büro harcamaları da vatandaşın elektrik faturasına eklenecek.
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