Bu bir ilk: Merkez Bankası, Kapalıçarşı'da demir kasalarla ne yapıyor?

Döviz arzında yaşanan sıkıntı ve uygulanan sıkı gözetim kuralları nedeniyle son dönemde özel şirketlerin ve yüklü döviz borcu olan kişilerin yeniden gözdesi olan Kapalıçarşı'ya iddiaya göre Merkez Bankası da 'müdavim' oldu. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre Merkez Bankası, her gün kasalarla 5 milyar TL civarında bir parayla Kapalıçarşı'daki 4-5 döviz bürosunu ziyaret ediyor ve karşılığında 260 milyon dolar topluyor. Kapalıçarşı kaynakları bu durumun bir ilk olduğunu söylüyor.







Bu işlemin 4-5 döviz bürosu ile gerçekleştiğini belirten uzmanlar, uygulamayı “seçim sonrasına hazırlık” olarak nitelendiriyorlar. Çarşıda işlemler tekerlekli demir sandıklarla gerçekleştiriliyor ve İçişleri Bakanlığı’na ait olduğu belirtilen kamu hizmet araçları ile taşınıyor. Akşamüzeri ise bürolara döviz satanlar paralarını almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Artan talep nedeniyle döviz bürolarının olduğu bölgede tekerlekli sandık trafiği yaşanıyor.





İddiaları araştırmak üzere Kapalıçarşı'ya giden Yener Karadeniz'in izlenimleri şöyle:





Geçen hafta Cuma günü soğuk ve yağmurlu havanın da etkisi ile çarşıda ziyaretçi sayısının oldukça yüksek olmasına rağmen dükkanlarda aynı hareketlilik yoktu. Döviz bürolarının olduğu bölgede ise yüklü miktarlarda işlemler göze çarpıyordu. Daha önce olmayan 3-4 tekerlek üzerine oturtulmuş demir sandıklar güvenlik görevlileri eşliğinde bir döviz bürosundan diğerine gidiyordu. O esnada işleme açık olan döviz büroları kepenklerini indiriyor işlem tamamlandıktan sonra yeniden işleme açıyordu. Saat 17.00’ye yaklaştığında hareketlilik daha yüksek seviyeye çıkıyordu.





Kapalıçarşı kaynakları, durumu şu sözlerle açıkladı: “Kapalıçarşı’nın döviz fiyatı yaklaşık 1-1,5 ay önce piyasadan daha düşüktü. Son dönemde reel sektörün yanı sıra Merkez Bankası da çarşıdan alım yapmaya başladı. Banka yetkilileri her gün yüklü miktarda TL getiriyor ve çarşıdan döviz topluyor. Çarşıda döviz fiyatları bu nedenle her hafta bir önceki haftadan daha yüksek oluyor ve makas çarşı lehine açılıyor."





Verilen bilgiye göre Merkez Bankası Çarşı’ya her gün 5 milyar TL getiriyor ve döviz fiyatına göre değişmekle birlikte yine her gün yaklaşık olarak 260 milyon dolar alıyor. Sandıklı döviz işlemleri son dönemde Merkez Bankası dışında değil başka kurumlar tarafından da gerçekleştiriliyor. TL’nin değer kaybetmesi nedeni ile işlem hacmi düşük olsa da nakit paranın fiziksel hacminin yüksek olması bu tarz taşıma işlemi hizmeti veren lojistik şirketlerinin de oluşmasına yol açmış.





Kamunun bu işlem biçimini seçim sonrasına bağlayan bir piyasa uzmanı şu görüşleri paylaşıyor: “Seçim sonrası hangi hükümet gelirse gelsin kur korumalı mevduat uygulamasını bitirecek. Bu da döviz talebine yol açacak. Merkez Bankası oluşacak döviz talebine hazırlık yapmak için Kapalıçarşı’dan da döviz topluyor. Zaten her yıl ilk çeyrek döviz arzının sıkıntılı olduğu dönemlerdir. Bu dönemlerde Kapalıçarşı önemli bir kaynak. Ancak ilk kez hem kurumlar hem de kamudan bu kadar yoğun bir talep var.”



