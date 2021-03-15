Bu kez cenazede saklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık bir cenaze töreninin ardından gelen tepkilere özür dileyerek cevap vermişti. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun cenazesinde de Coronavirus tedbirlerine uyulmayan bir tören düzenlenmiş, gazetecilerin gözü Fahrettin Koca’yı aramıştı. Koca’nın protokol listesine adını yazdırmayarak gizlice cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.





Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre cenazeler 30 kişiyle sınırlandırılmasına rağmen Soylu’nun annesinin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Ajansların geçtiği protokol listesi dahi 30 kişi sınırının aşıldığını gösterdi.





YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası M. Emin Saraç’ın cenaze töreninde ortaya çıkan görüntülerin ardından “öngöremedim” diyerek özür dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise dün düzenlenen cenaze töreninde görülmemesi dikkat çekti.





Ancak, Koca’nın cenazeye gizlice katıldığı, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat Mutlu Furtana’nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla ortaya çıktı.





Avluda düzenlenen cenaze namazı sırasında görüntülenmeyen Koca, Servet Soylu'nun defni sırasında fotoğraflandı. Furtana’nın cenazeden paylaştığı 4 fotoğrafın 2’sinde Fahrettin Koca görülüyor.