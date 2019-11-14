Samanyolu Haber /Gündem / Bu yandaşlar ABD'de olsa kaç para öderdi? /14 Kasım 2019 11:34

Bu yandaşlar ABD'de olsa kaç para öderdi?

Türkiye’de iktidarın beslediği gazeteciler, Tayyip Erdoğan’a yurt dışı programlarında özel uçağında eşlik ediyor. ABD'de ise başkanın uçağına binmek için 20 bin dolarlık Business bilet parası ödenmesi gerekiyor.

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Erdoğan'ın uçağına uzun zamandır 'gazeteci' olarak binme kriterinin tam biat olduğu biliniyor. Artık sadece kendisine yakın kişileri seyahatlerine götüren Erdoğan'ın bu tavrı, bir gazetenin yayın politikasıyla ilgili kafası karışan vatandaşın da 'ayırt etmede' işine yarıyor. 
Uçağa en son ''asla ve kat'a binmem'' diyen Ahmet Hakan da binmişti.Sonrasında Hürriyet Gazetesi Yayın  Yönetmeni oldu.

Amerika’nın Sesi Muhabiri Mehmet Sümer’den Erdoğan’a uçakta eşlik eden gazetecilere ilişkin önemli bir soru geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağı Air Force One’a binen gazetecilerin 20 bin dolarlık first class bilet ücreti ödediğini belirten Sümer, Türkiye’deki gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı ile seyahat ederken ne kadar ödedikleri sorusunu yöneltti.

Sümer, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Amerikan başkanlarının uçağı Air Force One’a binen gazeteciler, bir first class bilet ücreti ödüyorlar yani her seyahat için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla seyahat eden basın mensupları ne kadar ödüyorlar acaba?”

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