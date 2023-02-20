'Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum... Haddin bil!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte gittiği Hatay'da açıklamalarda bulundu.







"Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum" diyerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Haddini bil. Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum. Dürüst ol, bir günde dürüst olduğunu görelim. Bizzat Hatay'a geldiğim gün Genel Başkan Vekilimi oraya gönderdim. Yerinde git gör, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, orada ne olup bittiği biliyor. İsim vereceğim. İGM, Kalyon İnşaat orayı beş günde eline aldı, bitirip yaptı. Milletimize teslim etti. Bunlarda doğruluk yok" diye konuştu.





Gerçek Gündem'in haberine göre Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:







"Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 hafta geçti. Ülkemizin 11 ilinde yıkıma ve büyük can kaybına yol açan bu afet Türkiye'nin depremi ile yangını ile seli ile ve diğer tüm tehditleri ile zorlu bir coğrafyada olduğu gerçeğini hepimize bir kez daha hatırlattı.





Şu anda aramızda ailesinden bakıyorsunuz eşini, çocuğunu, akrabasını kaybeden nice kardeşlerim var. Hepsine başsağlığı diliyorum. Başınız sağ olsun.







Sarsıntının sebep olduğu yıkıma, çetin kış şartlarının çıkardığı sıkıntılar da eklenince depremden sonraki ilk günlerde tüm gayretlerimize rağmen kimi eksiklik ve aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Deprem bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da artırdı. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı harekete geçirdik. Devletin ve milletin tüm imkanlarını bölgeye ulaşmak, arama kurtarma çalışmalarını başlatmak, yardımları organize etmek için seferber ettik.





"YENİ KONUTLARI ZEMİN YAPISINA BAKARAK YAPACAĞIZ"



Hasar tespit, enkaz kaldırma, yer belirleme işlemleri bittikçe her ilimizde konut sayıları artacaktır. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlıyoruz. Konutların hiçbir zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek.





"GÜÇLENDİRME OLMAYACAK HEPSİ SIFIRDAN YAPILACAK"

Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı üç, bilemediniz 4 bu şekilde inşaatlarımızı yapacağız.





Ülkemizde tüm üniversitelerden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalışıyor, buradan çıkacak sonuca göre hareket ediyoruz.





Gereken tüm yapı malzemelerinin kaliteli ve hızlı şekilde tedarikiyle ilgili fayda maliyet analizi ile planlamaları sürüyor.





Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.





"BUGÜNE KADAR SUSTUM, SUSTUM, SUSTUM"



Haddini bil. Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum. Dürüst ol, bir günde dürüst olduğunu görelim. Bizzat Hatay'a geldiğim gün Genel Başkan Vekilimi oraya gönderdim. Yerinde git gör, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, orada ne olup bittiği biliyor.





İsim vereceğim. İGM, Kalyon İnşaat orayı beş günde eline aldı, bitirip yaptı. Milletimize teslim etti. Bunlarda doğruluk yok.







