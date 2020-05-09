Samanyolu Haber /Gündem / Buket Aydın'dan 'istifa' kararı /09 Mayıs 2020 21:03

Buket Aydın'dan 'istifa' kararı

Kanal D Ana Haber Bülteni spikeri olan Buket Aydın'ın görevinden istifa ettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa etti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum" diye yazdı.

Seçim döneminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gülmesiyle gündeme gelen Aydın'ın Kanal D'deki görevine daha önce son verilmişti. Aydın'ın kanala dönmek için AKP'lileri araya soktuğu iddia edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Buket Aydın'dan 'istifa' kararı Sonraki Haber >>

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Ermeni Meclisi'nde tekme tokat kavga

Ermeni Meclisi'nde tekme tokat kavga

Reha Yeprem: Almanya'da fabrikada günde 2 bin kere eğiliyorum ama bu alçakların önünde eğilmem

Reha Yeprem: Almanya'da fabrikada günde 2 bin kere eğiliyorum ama bu alçakların önünde eğilmem

Mafya içi hesaplaşmaya Albayrak'ın ismi de karıştı

Mafya içi hesaplaşmaya Albayrak'ın ismi de karıştı

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

Ne yaptığını kimse anlamadı

Ne yaptığını kimse anlamadı

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:06