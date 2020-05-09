Buket Aydın'dan 'istifa' kararı

Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa etti.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa ettiğini açıkladı.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum" diye yazdı.





Seçim döneminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gülmesiyle gündeme gelen Aydın'ın Kanal D'deki görevine daha önce son verilmişti. Aydın'ın kanala dönmek için AKP'lileri araya soktuğu iddia edilmişti.